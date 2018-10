El gol inolvidable de Aguirre

Peñarol metía un pelotazo tras otro al área de América de Cali, pero no lograba hacer daño. Habían pasado los 90’ y se habían ido sin goles. No la había pasado bien el aurinegro, dirigido por el maestro Óscar Washington Tabárez, pero no había bajado los brazos.

Con un plantel compuesto por muchos jóvenes, tenía enfrente a un conjunto colombiano experimentado y con sed de ganar al fin la Copa Libertadores, esa que ya se le había negado dos veces antes.

El “Bomba” Villar, que había metido el gol de la victoria 2-1 solo tres días antes en el Centenario, forzando la tercera final en Chile, había tenido una clarísima cuando faltaba un minuto para finalizar el alargue, pero no entró. Ahí parecieron morir las esperanzas de Peñarol, pero cuando los hinchas escarlatas llegaron al uno de una cuenta regresiva para celebrar el título, Diego Aguirre se sacó como pudo a un hombre de arriba, entró al área y sacó un zurdazo cruzado para batir a Julio Falcioni, anotar a los 120’ el gol de la victoria y darle a Peñarol la quinta Copa Libertadores. Hoy se cumpen 31 años de eso.