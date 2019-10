El gol que se hizo viral porque fue anotado a quienes festejaban uno que no fue

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hadjuk Split venció 2-0 como local al Slaven Belupo por la decimotercera fecha del HNL 1, es decir la liga de primera división de Croacia. Hasta ahí nada raro, porque simplemente se dio la lógica. El Hadjuk es el líder del certamen y su rival ocupa posiciones de descenso. Sin embargo, del partido se habla por cómo fue el gol que selló la victoria.

Con el marcador ya 1-0 (gol del brasileño Jairo Da Silva a los 14'), el conjunto visitante llegó por la banda derecha al minuto 74, generó un centro al área y el arquero Josip Posavec salió sin problemas a descolgarlo. Con la pelota entre sus manos, fue hasta el borde del área y sacó en corto por abajo para un compañero. Incluso da la sensación de que saca la mano afuera del área cuando termina el movimiento, por lo que el árbitro pudo haber cobrado falta.

Posavec se equivoca, manda el balón a un espacio al que no acude ningún compañero y Nemanja Glavcic, el número 11 que había sustituido a Ivan Jajalo, de primera mete un globo por encima del cuerpo del arquero del Hadjuk. Todo hace pensar que la pelota va a entrar, pero Posavec vuela mirando hacia su arco, tira el manotazo y desvía la pelota, que termina golpeando en el palo y es despejada por el número 8 Stefan Simic. Ahí empieza la confusión.

El arquero, en su esfuerzo, termina dentro del arco y frenado por la red, por lo cual ésta se sacude. Los futbolistas del Slaven Belupo comienzan a festejar pensando que la pelota entró. Incluso su arquero, Antonijo Jezina, va hasta el banco de suplentes a abrazarse con sus compañeros, pero el balón sigue vivo porque el árbitro ni el línea jamás señalaron gol. De hecho, en el video se ve claramente que la pelota no entra.

La cosa es que, aprovechando los festejos de los rivales, los futbolistas del Hadjuk continúan la jugada. Bassel Jradi toma la pelota que había despejado Simic, habilita a su capitán Josip Juranovic (lateral derecho) que viene llegando por la banda solo y, como el arquero venía volviendo y un defensa (Bozo Mikulic) había quedado en su campo, está habilitado. Entra al área y define con el arco vacío para poner el 2-0.

Doble error del arquero Jezina, porque no solamente salió a festejar un gol que no fue, sino que luego retornó al campo. Si no lo hubiera hecho el tanto no habría valido porque Juranovic habría estado offside al haber un solo futbolista entre él y el arco, ya que incluso cuando recibe el pase está por delante de la línea del balón. Por regla deben haber al menos dos futbolistas entre el jugador más adelantado y el arco para que exista fuera de juego o bien que quien recibe la pelota esté por detrás de la línea de ella.

Fue tal la confusión que incluso la televisión puso en un momento el marcador 1-1 y enseguida lo volvió a 1-0.

El gol, por lo insólito, se convirtió en viral y el Slaven Belupo cosechó un tanto tan ridículo como determinante para sellar su suerte.