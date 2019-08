Con gol de Cavani de penal, el PSG vence al Nimes en el arranque de la Ligue 1 de Francia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El primer gol del PSG en la Ligue 1 2019/2020 fue convertido por Edinson Cavani de penal. El uruguayo anotó a los 25 minutos para poner en ventaja a su equipo, que le gana 3 a 0 al Nimes.

El PSG intentaba ponerse en ventaja pero no logró hacerlo hasta el minuto 25, cuando el árbitro sancionó un penal a favor. Sin Neymar, que no ha participado de los partidos de pretemprada y es cada vez más probable que deje el club, el encargado de ejecutar desde los once pasos fue el uruguayo.



Tras el pitazo del árbitro, a Cavani no le tembló el pulso y le reventó el arco al golero Paul Bernardoni para anotar el 1 a 0.

Luego, en el minuto 56, Kylian Mbappé puso el 2 a 0 para los parisinos. A los 69, el francés asistió a Ángel Di María para convertir el tercero.

La temporada pasada, pese a las varias lesiones que sufrió, Cavani logró convertir 18 goles para el PSG en la Ligue 1. Su mejor temporada fue la 2016/2017, en la que llegó a los 35 gritos en el torneo.