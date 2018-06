Godín: "Soñar con el título no es una utopía"

"No es una utopía soñar con el título. Todos soñamos. Los 23 que estamos acá soñamos con la misma fuerza que los tres millones de uruguayos, pero con los pies en la tierra. Sabiendo lo difícil que es y que tenemos que pensar en Egipto, el primer partido. Y luego ir creciendo en el Mundial”, dijo Diego Godín, quien debutó como capitán de la selección en el Mundial de Brasil, frente a Inglaterra, debido a la lesión de rodilla que sufrió Diego Lugano.

El técnico Tabárez, quien le habló en lo previo al partido con los ingleses, le pidió que fuera él mismo y que jugara como siempre. Y que no sintiera la responsabilidad. Después del partido con Italia, le habló Lugano. “Tenías que ser vos, quedate la cinta para siempre”, le dijo.

Godín arrancó esta Eliminatoria, la primera en que la Celeste clasificó sin sufrir el repechaje, con la cinta en el brazo. Y se convirtió en un capitán con todas las letras. “Los roles y las perspectivas cambian. Lo estoy disfrutando mucho más por todo lo que hemos pasado, por lo que sufrimos y por las alegrías. Vivo mucho más cada momento que cuando era más chico”, reconoció el zaguero.

“Disfruto mucho de los logros colectivos. Empatizo con la gente y con mis compañeros, intento ponerme en su lugar. Y cuando se consiguen objetivos, es una sensación que te llena, difícil de explicar, pero la más linda. Ganar partidos, clasificar al Mundial, ver crecer al equipo, tratar de hacer sentir a los jugadores nuevos dentro del equipo lo más rápido posible”, contó sobre las cosas que más disfruta en su labor como capitán.

“Después están las otras, los momentos difíciles en los que a uno le dan ganas de agachar la cabeza y mirar para otro lado, pero es cuando hay que hacer ese trabajo interno, intentando siempre estar presente. En realidad, me gusta todo porque ser capitán de la selección uruguaya significa mucho y cuando uno se entrega en cuerpo y alma, las cosas pueden salir o no, pero siempre te vas bien”, agregó Godín, quien debutó como celeste de la mano de Jorge Fossati allá por octubre de 2005 para jugar un amistoso ante México.

“Hay jugadores que han venido como me tocó a mí en su momento integrar el plantel. Creo que estamos bien. Hay algunos que vamos a jugar nuestro tercer mundial y otros jóvenes que llegan con muchas ganas de hacer las cosas bien y con mucha calidad. Y con recorrido a nivel de clubes y de juveniles que les hace tener la experiencia necesaria”, afirmó.

Y se refirió a los cambios en la mitad de la cancha. “El mediocampo es el alma, el corazón del equipo. Son los pulmones, los que corren, los que marcan el equilibrio. Hoy tenemos muchos volantes, con mucha pierna y calidad. Ha habido metamorfosis porque las características de los jugadores son diferentes, solamente por eso”, explicó, y pasó a dar su opinión sobre los rivales.

“Son tres selecciones que se están preparando con la misma ilusión que nosotros. Egipto es el partido más importante hoy. Es difícil, compiten ordenados y tienen un gran técnico que tiene las ideas muy claras. Ya veremos si el jugador diferente y desequilibrante que tienen juega o no juega. Pero nuestra planificación no va a cambiar por eso, aunque el potencial de Egipto crece con él porque es determinante. El otro día vi un rato a Arabia contra Perú. Son selecciones raras, son capaces de lo mejor como de sufrir goles como los que recibió el otro día. Y Rusia es la locataria y se viene preparando hace tiempo enfrentando selecciones de alto nivel en Europa. No hay nada fácil. A priori partimos todos con las mismas posibilidades y ganas. Y en un Mundial todo se iguala. Esperemos hacer las cosas bien de arranque, contra Egipto, que es el primer partido y va a marcar la serie”.

Al final, Godín destacó la importancia del buen comportamiento de sus compañeros a lo largo de la temporada. “Porque estamos en nuestros equipos, pero no dejamos nunca de ser jugadores de selección”.

Torreira: "Es algo que soñaba desde chico"

Mirá la conferencia de este lunes del volante Lucas Torreira.

"Estábamos todos muy nerviosos por la lista definitiva.Fue un momento duro, había muchísimos compañeros esperando por lo que podía llegar a pasar. Por suerte me tocó estar adentro Estoy muy contento por quedar en los 23 para el Mundial, es algo que soñaba desde chico", afirmó el volante.

"El maestro me da muchas indicaciones, lo más importante es jugar en vertical para buscar a los compañeros de adelante", señaló.

Asimismo, el fraybentino agregó: "Estoy para sumar en donde el entrenador entienda necesario. Yo me siento más cómodo de volante central, pero puedo jugar en una banda también".

“El Mundial es muy complicado. Es lo máximo para cualquier jugador. Hoy tengo la posibilidad de representar a la selección y compartir con estas grandes estrellas", finalizó.

Tabárez: "Hacer un buen Mundial es llegar lo más lejos posible"

Escuchá lo que dijo el entrenador de la selección en la conferencia de prensa

El técnico de la Selección uruguaya de fútbol espera que no ocurra ningún inconveniente en el partido despedida y para ello hablará con los jugadores para que sean inteligentes.

"(La despedida) tiene connotaciones especiales. Hay jugadores que se han perdido un Mundial por este tipo de partidos. Nosotros tenemos que saber cuál va a ser el clima del partido, tendremos que insistir sobre lo que venimos haciendo, en este caso hacerlo con público, pero siempre entendiendo que no ha empezado el Mundial y que hay que ser inteligentes. Para los que tienen experiencia es fácil de hacer lo que estoy diciendo, pero con la mayoría habrá que hablar un poco, no solo de parte mía, sino de los compañeros más experientes. Todo lo que sucede en ese partido es parte de la realidad".

Tabárez no quiso entregar ningún detalle que pudiera anticipar la manera en la que se armará el equipo titular. Para el estreno. "Nunca me gustaron los apresuramientos, porque tengo que definir el equipo a falta de cinco o seis días del debut. Si me dan el equipo de Egipto confirmado podremos tener las definiciones".

Además, remarcó: "No voy a dar respuestas sobre temas puntuales. Al hablar de las características (Cristian Rodríguez o Giorgian De Arrascaeta) estaría dando respuestas que todos los que saben de fútbol ya tienen. Además, no sé porqué sobre esos jugadores, parece que fuera la única duda, según la prensa".

Ante la eventualidad de que Mohamed Salah pueda llegar a ser rival de Uruguay, Tabárez comentó: "Por las características del jugador se necesita una manera especial de cubrir los espacios, ya lo hicimos en la Copa América de 2011 contra (Lionel) Messi, que jugaba en una forma parecida en ese momento. Pero cambiar todo nuestro andamiaje por ese motivo me parece exagerado, pero ni siquiera sabemos si pueda o no pueda estar”. También subrayó su modo de trabajar. “Siempre hemos pensando en el rival a la hora de armar el equipo. Me preocupo por lo que pueda hacer el otro equipo, ni aún los mejores del mundo ignoran al adversario".

Para el técnico de la Celeste hacer "un buen mundial es ganar partidos. Creo que hemos trabajado para ello, creo que tenemos potencial para lograrlo. Puede suceder que no seamos superior al rival, pero vamos con la ilusión y los futbolistas albergan sus sueños y sus esperanzas y se preparan para llevarlo a cabo. Cada partido tiene su historia y su característica y para nosotros hacer un buen Mundial quiere decir llegar lo más lejos posible y eso pasa por ganar. Pero tenemos que enfocarnos en el juego y prepararnos para cada partido, pero no sabemos cómo van a ser esos partidos. Para qué ponerse un techo de decir que hacer un Mundial es jugar siete partidos. Aunque lo piense".

Sobre ese aspecto, además, señaló: "Desafío a alguien que en este momento diga qué resultado sorpresa se puede dar. En el fútbol no es una cosa normal, pero las cosas anormales pueden suceder. Quién se siente capacitado para predecir el futuro. Muchas veces las cosas que decimos quedan en el olvido".