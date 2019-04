Godín se recupera de su lesión y puede reaparecer este fin de semana con el Atlético

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El capitán del Atlético de Madrid y la selección uruguaya, Diego Godín, se recupera de la lesión que lo marginó en la fecha pasada y tiene chances de reaparecer el próximo fin de semana.

El uruguayo ya ultima su recuperación de un edema fascial en un muslo y apunta a su reaparición, incluso desde el once inicial, para el partido del sábado contra el Eibar, después de alternar el entrenamiento al margen y con el grupo este miércoles.



Primero se ejercitó junto al preparador físico recuperador, Dani Castro, y aparte de sus compañeros; después se sumó al grupo para los ejercicios de despejes y de salida de la pelota, en el trabajo específico para los centrales que diseñó el cuerpo técnico, y luego volvió a hacer carrera continua aparte hasta el final de la sesión.



Aún pendiente del alta médica, el capitán, baja el pasado sábado contra el Celta en el estadio Wanda Metropolitano, estará en principio disponible para el duelo del próximo sábado contra el Eibar, en el que el técnico tiene tres bajas seguras: Stefan Savic, por lesión, y Antoine Griezmann y Diego Costa, por sanción.



Godín, a la vez, apunta al once, aunque esta mañana no participó en la parte del entrenamiento de las pruebas de la alineación para Ipurúa, en la que Diego Simeone maneja diferentes posibilidades, dependiendo de la elección para el lateral izquierdo, con Juanfran Torres, Saúl Ñíguez y Filipe Luis como opciones.

El martes probó con el brasileño, que esta mañana formó siempre con el teórico conjunto suplente. Si Saúl es el lateral izquierdo, Thomas Partey entraría en el medio centro; si Juanfran o Filipe son las opciones elegidas, el ghanés sería suplente, con Saúl en el centro del campo por la izquierda. Son las dudas del once titular.



A él regresará Álvaro Morata, en la delantera sea cual sea la configuración del resto de posiciones. También Thomas Lemar, ya restablecido de una lesión miotendinosa y que jugará de media punta o por la banda derecha; José María Giménez, ya cumplido el partido de sanción, y Santiago Arias, que retornará al lateral derecho.



En el once, al mismo tiempo, se mantendrán, según las pruebas, cinco hombres respecto al triunfo del pasado sábado contra el Celta: el portero Jan Oblak, el atacante Ángel Correa y los centrocampistas Rodrigo Hernández, Koke Resurrección y Saúl Ñíguez, con la citada posibilidad de que juegue como lateral zurdo frente al Eibar.