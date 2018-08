Godín: "Me quedé por razones personales, pero no firmé una extensión del contrato"

Diego Godin rompió su silencio sobre el motivo por el cual rechazó la transferencia al Manchester United desde el Atlético de Madrid. "He tenido ofertas", dijo Godin antes de la final de la Supercopa de la UEFA contra el Real Madrid, pero "he decidido quedarme por motivos personales".



En la conferencia de prensa el zaguero de la Selección uruguaya y del conjunto colchonero, insistió "solo estoy pensando en la final".



Además, remarcó la información que había entregado Ovación al señalar que no había logrado un acuerdo con Atlético de Madrid para extender el contrato hasta 2021. "No he extendido mi contrato. Vi que salieron noticias, pero no sé de dónde vino".



El defensor internacional fue considerado por José Mourinho para llegar a las filas del Manchester United después de que fracasara el fichaje de Harry Maguire debido a la negativa de Leicester City a vender su estrella de la Copa del Mundo.



Pero a pesar de que el United estaba dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de 20 millones de euros, Godín (32 años) decidió no cambiar a Old Trafford.