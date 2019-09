Godín y Justo intercambiaron camisetas previo al The Best

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Justo es hincha de Cerro, pero no se pierde ningún partido de Rampla Juniors para homenajear a su hijo fallecido. Su historia llegó a la FIFA y por eso es uno de los nominados para ganar el premio de la afición en el The Best.

Por ingresar en la terna final se encuentra en Milán donde se llevará a cabo la ceremonia este lunes y Diego Godín, jugador del Inter, se arrimó a conocerlo e intercambiaron camisetas.

Justo le dio al zaguero la camiseta de Cerro, club del que es hincha y en el que Godín hizo sus inicios, mientras que el jugador de la selección le regaló la nerazzurri el día después de que el Inter gane el clásico ante Milan.

"Hoy tuve el placer de conocer a Justo en Milán, donde mañana estará en la gala de premios The Best nominado al FIFA Fan Award 2019 por su historia de vida #Justo&Nico y de cómo vivimos y sentimos el fútbol en Uruguay. Desearte suerte y que disfrutes la gala y de esta experiencia, porque para nosotros ya ganaste y nos hiciste sentir orgullosos!!", publicó Diego Godín en su cuenta de Facebook.