La maldición de Godín persigue al Getafe hasta la Europa League

El Getafe lleva ocho años sin poder hacerle un gol al Atlético de Madrid. Diego Godín, es uno de los grandes responsables de esa sequía. Aunque el equipo español creía haberse librado de él cuando el capitán celeste emigró para sumarse al Inter, ahora volverá a cruzárselo.

El Getafe enfrentará al equipo italiano en un duelo atípico a puerta cerrada sin público y a un solo partido para decidir quién estará en cuartos de final de la Liga de Europa.

Godín no es Lautaro Martínez, Romelo Lukaku, Christian Eriksen o Alexis Sánchez, figuras que pueden hacer más daño al Getafe. Godín es otra cosa. Es el jugador que lleva a cuestas una maldición que lanza cada vez que se enfrenta al cuadro azulón.

- La dupla de Simeone como DT y Godín como defensor dejó sin goles al Getafe a lo largo de 11 duelos de Liga y uno de Copa entre 2012 y 2019.



- Solo en 2011 con Gregorio Manzano en el banquillo y en su etapa en el Villarreal, el zaguero charrúa conoció lo que era recibir goles del Getafe. Ni más ni menos que once veces.

Pero ha pasado casi una década desde que Godín fue por última vez a buscar la pelota al fondo de su propio arco en un partido contra el Getafe.

"Es un grandísimo central. He tenido la suerte de seguirle muchísimo en la Liga española, me he enfrentado a él y es uno de los mejores centrales de la Liga en los últimos años. Incluso del mundo. Muy completo y lo ha demostrado. Es verdad que ha sido uno de los centrales en los que me he fijado mucho"