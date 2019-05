Godín: "La historia marca que a la Copa América hay que ir a intentar ganarla"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El capitán de la selección de Uruguay, Diego Godín, dijo esta mañana que "como nos marca la historia, a la Copa América tenemos que ir a intentar ganarla".

En conferencia de prensa en el Complejo Celeste, Godín sostuvo que "vamos con la ilusión y las ganas de ganar la Copa. Nuestro primer objetivo es Ecuador, porque es el primer rival del grupo, pero como nos marca la historia, tenemos que ir a intentar ganarla".

El zaguero destacó que "muchos compañeros que llegan" a Uruguay y "vienen directo a entrenar", algo que "habla del compromiso y las ganas de estar acá".



Sobre los rivales en el Grupo C de la Copa América 2019, planteó que hay conocimiento de "todas las selecciones". "Con Ecuador hemos jugado muchos partidos. Japón es una gran selección, jugamos con ellos hace no mucho. Chile es la que nos genera más incógnita de saber como está, es la última campeona de la Copa América y es una selección que compite bien".



Afirmó que será "una fase de grupos difícil y competida (sic), pero el devenir de la serie va a depender del primer partido. Ese partido con Ecuador es clave para sabe cómo jugar el resto de la serie".



Sobre la lesión de Luis Suárez, indicó que "él está bien, se ha recuperado mucho mejor que de la lesión que tuvo antes del Mundial de 2014 y está manejando bien los plazos. Creo que no va a tener ningún inconveniente para la Copa".

¿Josema capitán?

Godín fue consultado sobre si José María Giménez puede llegar a ser su sucesor como capitán de Uruguay y del Atlético de Madrid. El capitán no dudo en responder: "Sí, por supuesto".



Para Godín, Josema "es un grandísimo jugador, con su juventud tiene una gran experiencia y lidera desde el juego. Y tiene experiencia en grupos importantes. Josema tiene un potencial futbolístico enorme para tomar el relevo del liderazgo dentro de un grupo".