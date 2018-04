Godín: "Hay que ser cautos, pero el sueño que tenemos todos es el de ganar el Mundial"

"Tenemos que ser cautos, ir construyendo día a día, pensar primero en ganarle a Egipto, pero el sueño es querer ganar el Mundial". Diego Godín, el capitán de la selección uruguaya, recogió muy buenas sensaciones del rendimiento colectivo del equipo en la China Cup y dejó en claro que el plantel irá a Rusia con la ilusión de levantar la Copa del Mundo.



Desde Madrid, en diálogo con el programa Todo Pasa (Océano FM), el "Faraón" fue muy auténtico al revelar que todos los jugadores que integran la selección tienen el mismo "sueño que cualquier uruguayo. No voy a mentir, sueño con ser campeón del mundo, todos tenemos el mismo sentimiento. Atrás de ese sueño sabemos que la realidad nos baja a tierra, por eso tenemos que fortalecer las cosas positivas que hicimos últimamente y también las que teníamos anteriormente. Hay que intentar ganar el primer partido, pensar en pasar de fase, pero el sueño va a seguir siendo el mismo. Y eso no nos los puede quitar nadie".



La ilusión de levantar la Copa del Mundo se cimienta en la evolución que está teniendo el equipo. Godín opinó que en la China Cup "se hicieron las cosas muy bien, hubo muchas cosas positivas tanto en defensa como en ataque. Enfrentamos a dos selecciones europeas que no fueron al Mundial, pero una pudo haberlo logrado porque Gales tiene un potencial tremendo. Fue un equipo que nos exigió, físicamente con jugadores exuberantes, que juegan en la Premier League. Las conclusiones son positivas porque se reafirmó la solidez defensiva, la circulación de la pelota, tuvimos combinaciones ofensivas, tanto con tenencia como con llegadas rápidas. Además, sea el partido que sea, siempre es importante ganar. El ganar y la concentración se entrenan. Y todo eso se consiguió. Es positivo por lo que se viene y por la manera en que se encaró, la seriedad que se le dio".



Godín reveló que la obtención del triunfo y la presencia de Uruguay en China terminó colaborando para que se abran más puertas. "La China Cup va a seguir creciendo, vamos a volver, pero también se tuvieron contactos con las autoridades chinas tanto para beneficio de la Sub 20 como de la Sub 17".

El zaguero del Atlético de Madrid no quiso destacar a ningún adversario por encima del otro, en lo que respecta al rigor de competencia que le demandará a Uruguay dentro del Grupo A, pero dejó en claro que en lo único que pueden pensar de entrada es en el debut. "No me puedo decantar por un combinado que sea más duro, sí tengo especial atención por el primero, porque es el más importante y siempre ese es el que marca el devenir de la serie y en función de ese cómo jugar los otros dos. Hoy no puedo decir que tenemos un partido más importante que Egipto. Es cierto que Rusia tiene un plus por ser el local, pero es el último partido. Egipto es una selección fuerte, tiene un gran entrenador, un jugador que está brillando en Inglaterra. Es una selección para respetar y por ser el primero hay especial atención".



Que cuente en sus filas con Mohamed Salah, uno de los grandes delanteros del momento, también es punto de atención para Godín. "No recuerdo haberlo enfrentado. Pero un jugador que está marcando tanto goles, que está en un nivel tan alto de confianza y siendo tan determinante para un equipo es porque es un gran delantero. Tendremos que tener especial atención, como defensa, en sus movimientos. Pero no es solo Salah, porque como equipo Egipto trabaja bien, es sólido, duro, físicamente fuerte y tiene un gran entrenador (Héctor Cúper) que le da orden y disciplina táctica".



Para Godín el sorteo del orden de los partidos fue irrelevante, porque "los rivales no se pueden elegir, son lo que son. Y cada partido hay que ir a buscarlo como si fuera una final, nada de hacer cálculos de qué sería mejor".

El tema de la renovación que ha tenido la selección uruguaya también fue abordado por el capitán. A la hora de señalar las diferencias que tendrá el equipo que irá a Rusia con los otros dos planteles mundialistas que integró, el "Faraón" subrayó: "Han ido cambiando muchos jugadores y en ese cambio se ha modificado las características. Hoy por hoy en defensa han llegado chicos más jóvenes pero se siguen manteniendo varios de los que tuvimos antes y en la delantera sucede lo mismo. En el mediocampo hay chicos nuevos con otro perfil de juego al que por ahí tenían el 'Ruso' (Diego Pérez), el 'Cacha' (Egidio Arévalo Rios) y el 'Palito' (Álvaro Pereira), jugadores que eran mucho más de recuperación y físicamente más potentes, y los que tenemos hoy tienen una tendencia a tener más tenencia de pelota, darle más juego al equipo. Con aquel mediocampo se logró ser campeón de América y cuartos en un Mundial, hoy estamos en un crecimiento y esperemos hacer las cosas bien en Rusia".

Lucir la cinta de capitán es motivo de orgullo para Godín, quien admitió estar atravesando por una gran etapa. "Estoy en el mejor momento. Pasar a ser el capitán de mis propios compañeros, con los que llevo muchísimos años juntos, fue muy importante. No fue sencillo tener que asumir el rol de líder cuando por ahí la posición era de otro, porque se fueron muchos compañeros que eran referentes como el 'Ruso' (Diego Pérez), (Andrés) Scotti, (Sebastián) Eguren y el 'Loco' (Sebastián Abreu), y todos fuimos asumiendo el papel que nos tocó. Hoy tengo experiencia, madurez futbolística y personal, y me encuentro en un gran momento para hacer un buen Mundial e intentar ganarlo, que es lo que soñamos todos".

A la hora de empezar a jugar el Mundial mucho antes de que la pelota ruede en los estadios de Rusia, Godín tiene tres grandes aspirantes a la corona. "Veo a tres selecciones, por ahí a priori, antes de arrancar, un escaloncito por encima del resto. Después el torneo cambia ciertas cosas y empareja mucho, pero España, Brasil y Alemania son tres selecciones que están fuertes, experimentadas y con años trabajando juntos".



España puede llegar a ser un rival de la Celeste en octavos de final y el "Faraón" lo sabe. "Ojalá lleguemos al último partido (de la serie) con la posibilidad de manejar resultados para ver qué es lo que nos favorece, pero un torneo así lo que hay que hacer es ganar y que venga lo que toque. Hay que pasar la fase que es el primer gran objetivo".



El elogio para Óscar Tabárez, que tendrá su cuarto mundial, también fue expuesto por el zaguero uruguayo. "Es motivo de orgullo para todos los uruguayos y mucho más para nosotros que llevamos años al lado suyo. No es casualidad de que se vengan dando tan buenos resultados en todas las categorías y que hoy tengamos una selección tan estable y regular".



Finalmente, sobre el gran rendimiento que están teniendo Luis Suárez y Edinson Cavani, Godín cimienta muchas de las ilusiones mundialistas. "Pasan por un momento largo de gran rendimiento, que se viene prolongando. Tanto Luis como Edi es importante que lleguen bien físicamente, fuertes como están hoy en día, porque van a rendir y van a hacer la diferencia. Ellos van a ser tan contundentes como cada vez que les tocó jugar. Esa es una de las principales armas que tenemos hoy como selección. Cuantas más pelotas le lleguen a ellos más chances vamos a tener de hacer goles, porque esa es una de las virtudes del equipo".