Godín: "No hay que achacar a la mala suerte; el Dortmund fue más eficaz"

"No podemos achacar este resultado a la mala suerte. Ellos fueron eficaces. Es verdad que arrancamos bien la segunda parte pero en fútbol hay que ser eficaz y ellos lo fueron", dijo Godín en Movistar Plus.



"No sé si el resultado es justo o no. Manejamos el partido. Pero ellos estuvieron más acertados. Son un equipazo y aprovecharon además sus ocasiones", reconoció el central del Atlético Madrid.

Godín admitió que el Atlético Madrid tiene que mejorar. "Hay que mejorar. Cuando las cosas no salen hay que mejorar. Hay que ser autocrítico. Pero hay que dar un poco más de cada uno también a nivel colectivo".



El capitán rojiblanco asumió que el primer puesto del grupo se complica tras salir goleados de Dortmund. "Se complica el primer puesto. Hay que ganar el resto del partidos y además la diferencia de goles cuenta mucho para ellos", concluyó.