Godín habló de todo: el gol anulado contra Paraguay, la Copa América y por qué se reunió con Lacalle

A cuatro días del debut de Uruguay en la Copa América, el capitán, Diego Godín, habló sobre la polémica por el gol anulado a la selección uruguaya por el partido de Eliminatorias frente a Paraguay, contó que hablo con los demás capitanes sudamericanos sobre el torneo de selecciones que comenzó este domingo y se refirió a su encuentro con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

En cuanto a si la suspensión de los árbitros lo había dejado más tranquilo, en diálogo con "12 PM" (Azul FM) el capitán respondió de forma contundente: "No, es difícil encontrar consuelo cuando se te escapan dos puntos en Eliminatorias, dos puntos son muchos. La Conmebol tomó esa medida porque era lo que tenía que hacer. Los puntos no los podía devolver y tenía que sancionar una falta tan grave como lo que pasó. No es un error de interpretación, ni de del arbitraje, con el VAR se equivocaron en la reglamentación del fuera de juego, no había doble lectura, no había palabras para excusarse. Estábamos bastante calientes. Pero nosotros no podíamos hacer nada, más que hacerlo notar".

"Fue un error gravísimo, yo no sabía hasta que terminó el partido, cuando me enteré me enojé mucho y cuando salio el audio del VAR me calenté más todavía", expresó el jugador en una entrevista a 12 PM (Azul FM).

"En Europa ha funcionado bastante bien el VAR, si bien pueden haber distintas interpretaciones en alguna mano, si es penal o no, pero en reglas escritas no tenés como errar", expresó.

Ayer comenzó el torneo selecciones con dos partidos: Brasil-Venezuela y Colombia-Ecuador, Godín vio ambos y dijo lo siguiente. "Lo vi muy parejo, como son normalmente los comienzos de las Copas. Si bien el resultado de Brasil se volvió mas abultado en el final, el resto fue muy parejo", declaró.

¿Se manejó la posibilidad de no jugar la Copa América?

"Nosotros nunca nos cuestionamos como selección uruguaya no ir. Como dije la otra vez en conferencia de prensa, siempre y cuando nos dieran todas las garantías sanitarias, como lo venimos haciendo hace un año y medio", expresó Godín.

"Con capitanes tuve comunicaciones, después que se suspendió en Argentina. Obviamente que cada uno tiene su punto de vista, algunos enojados porque no se hace en su país, otros porque tienen la presión social de su gente, otros porque tienen miedo de lo sanitario. Todos son válidos, pero no pasó más allá de eso, cambiar ideas".

"Si fuera por condiciones sanitarias no se podría jugar en ningún país del mundo. Quizá en algún lugar de Europa, pero en Sudamérica estamos todos más o menos igual. Pero nosotros los futbolistas somos privilegiados, hacemos burbuja, nos testean todo el tiempo, nos vacunaron".

"Si nos dan las garantías no hay por qué no jugar. Yo ya tengo la primer vacuna dosis, me la dieron la semana pasada, junto al resto de la selección".

La anécdota con Luis Lacalle Pou

Por otra parte, el "Faraón" se refirió a la reunión que mantuvo en setiembre del año pasado con el presidente Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva.



"Tengo que aclarar, porque lo vi una vez, lo fui a visitar porque le fui a agradecer el permiso que nos dio para ir a pescar a la Estancia Anchorena, y le regalé una camiseta; como cuando lo hice con Mujica, y como vi a Tabaré Vázquez en España. Yo soy totalmente apolítico, yo creo en las personas, me da igual la política, si es blanco, si es colorado o si es del frente. El tema político en Uruguay está bastante sensible y se politiza todo, hasta el fútbol".

Cagliari

Consultado sobre su futuro, respondió: "Tengo contrato por un año más con el Cagliari, y un tercero que yo tengo la opción de aceptar o no, pero por ahora mi idea es seguir ahí. Poder estar competitivo hasta el Mundial que es mi gran objetivo".

"Lo que pase de aquí al Mundial lo tengo que vivir día a día, quizá hace cinco años no me lo planteaba volver a jugar a Uruguay, hoy podría ser una posibilidad. Ya decidí que voy a volver (...) Voy a volver a vivir a Uruguay, eso ya lo tenemos decidido y eso te acerca un poco más", añadió.