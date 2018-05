Godín tiene la esperanza de hacer un “gran Mundial” y sueña con “levantar la copa”

“Llegamos bien al Mundial. Lo importante es que no se lesione nadie, llegar bien, físicamente estar sanos” y tampoco esconde su ilusión: “Sueño con levantar la Copa, por supuesto que sí. No hay día que no deje de pensar en el Mundial” expresó el faraón en una entrevista concedida al periodista Javier De León, de radio Rincón, canal 11 de Fray Bentos y Cadena Celeste.

El de Rusia, puede marcar el punto más alto en la carrera del defensa del Atlético Madrid. “En lo personal este puede ser mi gran Mundial, por experiencia, por edad, por mi momento deportivo y de madurez. Por eso lo quiero disfrutar al máximo e ir a ganar”, explicó.

NUEVO ESTILO SIN CONFUNDIRSE.

“Siempre digo lo mismo. Se habla que ahora con los jugadores nuevos que se han incorporado, Uruguay tiene más posesión de pelota, más volumen de juego. Es bueno, son cambios para mejorar el equipo. Los jugadores que han venido tienen características diferentes. Tampoco es cuestión de comparar. El 'Ruso' Pérez tenía una forma de juego que nos dio excelentes resultados y hoy Bentancour es distinto, con más posesión, con más técnica. Esperemos que estas nuevas características nos den muchas alegrías, como nos dieron los jugadores anteriores. Vamos en buen camino, porque la selección ha tenido buenos rendimientos. Lo que siempre hablamos entre nosotros es que no podemos confundirnos, ninguno, y olvidarnos de las fortalezas de la selección. Que son la solidez defensiva, el gran trabajo del equipo y ser muy verticales, y hacerles llegar muchas pelotas rápidamente a los delanteros, que son los que hacen la diferencia ahora y la han hecho en el pasado. En eso no podemos errarle ni cambiar”, entiende el capitán celeste.

EL PROCESO.

Godín rescata que se llega a la cita mundialista con un proceso ordenado y con claros objetivos: “El gran éxito de la selección es después de ocho años de Sudáfrica mantener una regularidad, en Eliminatorias, en Copa América. Hay una base de jugadores que seguimos en condiciones de competir y, además, se han hecho algunos cambios, con el ingreso de otros jugadores, jóvenes, pero también con experiencia por su competencia en Europa y en selecciones juveniles. Pero nunca perdió la regularidad la selección. Se ha ido reinventado”, explicó.

LA CELESTE SIN TABÁREZ.

“No me imagino la selección sin Tabárez. En este momento no. Creo que nadie se la imagina. Nos ha dado tanto, le tenemos tanto cariño y tanto aprecio; y sentimos que todavía tiene para darnos, que no lo imaginamos. Siempre digo que cualquier cambio en la vida es difícil. Pero me llegará a mí como jugador y le llegará a él como entrenador. Vendrá un entrenador diferente, que llegará con muchísimo ganado. Hay una gran estructura, una gran solidez en todos los cimientos de la selección, tanto en mayores como juveniles. Entonces ya sabés en qué dirección ir. Después el técnico que venga aportará lo suyo en lo deportivo”, expresó.

SU FUTURO EN LA SELECCIÓN.

“Me cuesta pensar después del Mundial. Quedan cosas por jugar. Yo me veo en un buen momento, para seguir compitiendo. El tiempo dirá, el fútbol dirá, y el técnico que esté de turno dirá quién está para seguir compitiendo y quién no. No por un nombre vas a estar en la selección. Tenemos que seguir rindiendo en nuestros clubes y ganándonos el lugar día a día. Ya lo sabemos. Le pasó a Lugano. Capitán de todo un proceso, y cuándo Tabárez consideró que no estaba para rendir en la selección, hizo un recambio. De mi parte quiero estirarlo lo máximo posible, porque quiero seguir compitiendo y seguir jugando” indicó el "Faraón".

LUCAS TORREIRA Y GASTÓN RAMÍREZ.

“A Lucas Torreira lo vi muy bien en China. Todos los fines de semana observamos lo que rinde en su equipo (Sampdoria). Se adaptó muy rápido y muy bien al grupo. Fue muy bien recibido, como todos, y enseguida se metió en la dinámica del grupo. Tuvo minutos de calidad cuándo le tocó jugar. Lucas además llegó con un muy buen padrino, como Gastón Ramírez, con quien comparte equipo y ahora la selección que ya lleva años con nosotros”, comentó.

TABÁREZ Y SIMEONE.

“No son parecidos. De repente podemos encontrar una similitud en la forma de jugar del equipo, en el planteamiento táctico y en los conceptos defensivos fundamentalmente. Después son muy diferentes. Primero por edad. Además porque con uno entrenamos en el día a día, y con el otro tenemos tres o cuatro días para un partido cada tres meses. Y también la personalidad, Tabárez es mucho más tranquilo y el Cholo es más enérgico, más temperamental.