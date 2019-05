Godín y un día de muchas emociones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mientras compite aún por sellar el segundo puesto, el Atlético de Madrid y su afición rinden tributo este domingo a un hombre indispensable en toda la era Simeone: Diego Godín.

Será ante el Sevilla, cuya obligación no admite fiestas ni homenajes, sólo la victoria para creer aún en la cuarta posición.

El estadio Wanda Metropolitano despide a un ídolo. Uno de los iconos indudables de una de las épocas más imponentes y exitosas del club rojiblanco. En suma, dice adiós a una leyenda, el futbolista extranjero con más partidos de la historia del Atlético; el segundo que ha ganado más títulos, con ocho; el décimo con más encuentros... A su capitán, que jugó 387 partidos y marcó 27 goles. Uno valió una Liga en el Camp Nou. Pertenece a la historia para siempre del Atlético. No ha habido acuerdo en las "mil reuniones" que, según dijo, han mantenido él y la directiva. Su próximo destino será el Inter de Milán. Antes, le quedan dos encuentros. Y una despedida emotiva de sus seguidores.

"Para mí se acaba una etapa, un ciclo, el más bonito de mi carrera deportiva y de mi vida también", expuso el pasado martes, cuando comunicó un secreto a voces: que su aventura en el Atlético termina al cierre de este curso, después de nueve años, desde que aterrizó en la entidad en el verano de 2010.

¿Hay más despedidas? Puede que sí, puede que no. El contrato de Filipe Luis termina el próximo 30 de junio, aunque él ha insistido en que su deseo es seguir de rojiblanco. Y Juanfran Torres ha pospuesto su decisión hasta el final de la campaña. Tres hombres esenciales en esta era Simeone, los únicos que quedan en el equipo del primer once titular del técnico en Málaga el 7 de enero de 2012.

Sólo la salida de Godín es hoy segura cien por cien. ¿Y Antoine Griezmann? Responde Simeone: "Yo lo veo muy bien, contento con sus compañeros, es capitán de nuestro equipo y de parte nuestra le damos continuamente todo el afecto que podemos y toda la importancia que se merece. Después, no estamos en su cuerpo para opinar lo que él en algún momento sí tendrá que opinar. Creemos que seguirá con nosotros. No tenemos ningún temor a perderle. Es nuestro capitán y lo que suceda posteriormente ya no depende de nosotros".

Los cuatro serán titulares este domingo de nuevo en el once de Simeone, que, en el partido oficial 50 de la temporada del Atlético, compondrá su combinación defensiva número 31. Con cuatro bajas en el centro de la zaga (los lesionados Stefan Savic, José Giménez y Lucas Hernández, además de Nehuén Pérez, con la selección argentina Sub 20), la solución proviene de la cantera: Francisco Javier Montero.

Él, que disputará su sexto encuentro como titular con el primer equipo, será el compañero de Diego Godín en el eje de la zaga. Al menos eso ha ensayado el técnico durante los tres últimos entrenamientos de la semana.

Jan Oblak; Juanfran, Godín, Montero, Filipe Luis; Koke, Rodrigo, Thomas Partey, Saúl; Griezmann y Morata. Esa es la alineación probable del partido, rodeado por los homenajes al central uruguayo y al campeonato de Liga del equipo femenino, pero a la vez con algún frente deportivo abierto: la segunda plaza (necesita un punto en dos jornadas), la credibilidad perdida con la derrota con el Espanyol (3-0) o la firmeza en el Wanda Metropolitano, donde encadena siete triunfos y sólo ha perdido uno de sus 24 encuentros oficiales de este curso.

Para el Sevilla, en contraste, la transcendencia deportiva del duelo de este domingo es incalculable. Sexto con 55 puntos, a tres del Getafe e igualado con el Valencia (con los que pierde la diferencia particular de goles), llega al Wanda Metropolitano con la ineludible obligación de ganar para apurar sus complicadas opciones de acabar cuarto y meterse en la Champions.