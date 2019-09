Godín: "Con el Cholo no fue una simple despedida, fue el abrazo con un amigo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Inter de Milán disfruta hoy de un nuevo líder, por más que él asegura que no se siente como tal. Diego Godín es el que lleva la voz de mando en una defensa distinta para él, porque tiene otras responsabilidades. "Conduzco mucho más la pelota en ataque ahora. Me toca iniciar el juego por derecha, ser la primera línea de pase hacia el medio o los carrileros. Debo tener una tensión especial pues Conte me posiciona más arriba. Es un cambio con respecto al Atleti, pero creo tener la inteligencia suficiente para adaptarme", dice el uruguayo de 33 años, quien ahora juega en una línea de tres.

En una entrevista que concedió a diario Marca, el "Faraón" habló de varios temas, como su rol en el equipo, su salida del Atlético, el duelo que se le viene en el Camp Nou la semana próxima ante el Barcelona de su compadre Antoine Griezmann y sus grandes conocidos Luis Suárez y Lionel Messi. Aquí las frases más importantes:

su papel "No me siento jefe para nada"

No me siento jefe para nada de este Inter. Hay que ir poco a poco. No es mi estilo ir pateando puertas, ni imponiendo. Me siento importante, eso sí. Conocen mi trayectoria, saben quién eres, pero yo remo como todos, siendo capitán o no. Y me ayudan mucho: entiendo casi todo el italiano, pero a veces me cuesta expresarme. Es un vestuario cálido, de buena gente.

el juego "Corro más"

A todos los futbolistas nos gusta la pelota al pie. Y aquí tengo la misión de que el balón llegue redondo adelante. Corro más hacia delante y, por tanto, también hacia atrás. Es lo que me pide Conte.

los técnicos Simeone antes, Conte ahora

Tanto Atlético como Inter se construyen en base a dos técnicos con mucha personalidad: el Cholo y Conte. Y este Inter se armó en torno a él. Es la principal figura y pieza de este puzzle. Conte tiene una personalidad muy fuerte y trabaja muchas horas.

Se diferencian en detalles. Aquí miramos más vídeos, por ejemplo. No sólo corrigiendo partidos jugados sino viendo los futuros rivales. Y luego el trabajo táctico en cancha es distinto

por champions El duelo con Griezmann

Ya me pasó en el Mundial. Yo iré a lo mío. Estaré concentrado en mi trabajo y no atiendo a nada. Y cuando acabe, nos daremos un abrazo.

Le está costando en cuanto a goles, porque estamos acostumbrados a verle golear. Pero hay un Barça con Messi y otro sin Messi. En cuanto se recupere Leo, van a mejorar todos. Con Leo pasan cosas distintas en el campo, eso está claro. Hace 50 goles por año y es diferente.

el adiós Su salida del Atlético

Después de estar nueve años allí, he dejado muchos amigos en el club y en la ciudad... Madrid ha sido mi casa, pero la vida son etapas, y ésta ya terminó.

despedida Su despedida con Simeone

Fue emotiva. Tras tanto tiempo, no era ya sólo un entrenador, sino un afecto personal. No fue una simple despedida de 'ya no vamos a ser compañeros de trabajo'. Fue un abrazo con un amigo. La relación iba ya más allá de lo meramente futbolístico.

Atlético No renueva a mayores de 30 por dos años

Es la política del Atlético. No quiero comentar lo que me parece, pero hay que aceptarla. Después, un jugador —como en la vida y en cualquier trabajo— debe rendir, tenga la edad que tenga. Hay que juzgar por lo que se ve en el campo.

Mundial 2022 ¿Estará en Catar?

Si puedo, estaré. Y si el seleccionador uruguayo me cita, claro...