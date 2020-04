Gobierno de Italia quiere que se siga a Francia y se pare el campeonato

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Si no queremos incertezas, hay que seguir el camino de Francia, Holanda y parar todo". En el canal de televisión La7 de Italia, el ministro de Deportes, Vincenzo Spadafora consideró que reanudar los entrenamientos no implica que vuelva la Serie A y dijo es "absurdo que no se entienda" que sin posibilidades de ofrecer seguridad el fútbol no puede reiniciar.

Spadafora reiteró este miércoles su postura: "Estamos en contacto con la Federación Italiana de Fútbol, pero reanudar los entrenamientos no significa reanudar los campeonatos. Si no queremos incertezas, hay que seguir el camino de Francia y Holanda y parar todo".

Según el ministro, "el camino para reanudar el campeonato es cada vez más estrecho" y si fuera en los presidentes "pensaría en la próxima temporada, Francia puede empujar Italia a hacer lo mismo y podría haber una mayoría de presidentes lista para pedir la suspensión definitiva".

El problema son las pérdidas enormes que causaría no recuperar los 124 partidos de Serie A aplazados: por un lado las emisoras de TV no pagarían el último tramo de derechos de trasmisión (más de 200 millones) y los daños económicos totales superarían los 800 millones, con varios clubes que temen no poder inscribirse a la próxima Liga.

Spadafora insistió: "Si no se puede reiniciar en seguridad, habrá que parar y es absurdo que alguno no lo entienda. No creo que haya pruebas para todos y no se olviden que varios equipos acabaron en cuarentena al principio de la pandemia".