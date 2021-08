Gobierno dio el visto bueno y Peñarol podrá tener hinchas frente a Sporting Cristal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras el Consejo de Ministros que mantuvo este lunes el presidente Luis Lacalle Pou, el Gobierno dio el visto bueno para el regreso de los hinchas a los espectáculos deportivos. De ese modo, Peñarol podrá tener a un grupo de fanáticos en el partido de vuelta ante Sporting Cristal en la Copa Sudamericana.

En total, 5.000 hinchas podrán estar en la revancha ante el equipo peruano. Ese es el aforo acordado. Todos deberán ser socios del club y tendrán que tener las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 más los 14 días posteriores para completar la inmunización. En las próximas horas, los aurinegros anunciarán cómo será el procedimiento para que los fanáticos puedan adquirir sus entradas.

En conferencia de prensa y tras el Consejo de Ministros de este lunes, el presidente Luis Lacalle Pou explicó que "la Secretaría Nacional del Deporte y el Ministerio de Salud Pública ya tienen calendarizado el regreso del público a los partidos de OFI, Eliminatorias y AUF, pero esta situación excepcional amerita un estudio y por eso vamos a hacer una excepción".

"Vamos a autorizar un aforo de 5.000 personas para este partido que obviamente deberá contar con la organización de la Secretaría Nacional del Deporte, el Ministerio de Salud Pública y del Ministerio del Interior en coordinación con el Club Atlético Peñarol", dijo Lacalle Pou con relación a la medida adoptada.

Las autoridades ya anunciaron la semana pasada la vuelta del público en los partidos de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) para el próximo 20 de agosto. Para el fútbol de Primera División de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) estaba previsto el mes de setiembre con la vuelta del Torneo Clausura. Sin embargo, el descenso de casos de coronavirus registrados en los últimos días en Uruguay, más las gestiones que realizó el propio Peñarol, hicieron que el gobierno le diera luz verde al retorno de los fanáticos.

El pasado viernes Conmebol envió una nota dirigida al Secretario Nacional del Deporte (SND), Sebastián Bauzá, y al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, para que habiliten el regreso del público en el partido Peñarol-Sporting Cristal. El máximo organismo del fútbol del continente remarcó que desde el inicio de la pandemia se llevaron a cabo más de 500 encuentros y los protocolos se cumplieron con un 99% de efectividad.

Conmebol ya había autorizado a los equipos desde la pasada instancia de octavos de final, tanto en Libertadores como en Sudamericana, a jugar con hinchas en las tribunas (respetando aforos y estrictos protocolos), siempre y cuando dieran el visto bueno las autoridades de cada país.

Peñarol vs. Sporting Cristal: fecha y hora

El próximo miércoles 11 se disputará el primer partido en el Estadio Nacional de Lima. La revancha será una semana más tarde, el 18, en el Campeón del Siglo. Ambos partidos comenzarán a las 19.15 horas.

Si Peñarol avanza a semifinales se enfrentará al ganador de Athletico Paranaense y Liga de Quito. Del otro lado de la Copa, las llaves son las siguientes: Rosario Central vs. Red Bull Bragantino y Libertad vs. Santos. El aurinegro no podría jugar contra ninguno de esos cuatro equipos hasta una eventual final.