Gloria... Y bastante menos plata

La otra mitad de la gloria, como dice el slogan de la Copa Sudamericana, es cierto que trae prestigio. Sin embargo, también es verdad que deja mucho menos dinero en las arcas de los clubes. Por ese motivo, a pesar de tener asegurada esa opción en el peor de los panoramas, la ilusión de todos en Peñarol está en poder conseguir el pasaje a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Con el partido de hoy ante The Strongest en el Campeón del Siglo, el aurinegro habrá ganado US$ 1.800.000 (producto de los US$ 600 mil que abonarán por los tres partidos de local) por su participación en la fase de grupos, más las tres recaudaciones en los partidos que tuvo como local. A la del próximo partido ante el “Tigre” boliviano habrá que sumarle las de los triunfos ante Libertad y Atlético Tucumán.

El equipo de Leonardo Ramos tiene un solo camino para acceder a los octavos de final del certamen de clubes más importante del continente: ganar y esperar que Libertad, ya clasificado, derrote en su casa al conjunto tucumano. Un empate los hace avanzar a los dos y deja al mirasol por el camino. No depende de sí mismo y eso complica las chances.

Lo cierto es que en el peor de los escenarios, Peñarol terminará jugando la Copa Sudamericana. Para que se quede sin participación tendría que suceder una catástrofe: caer ante The Strongest por nueve goles de diferencia.

Al margen de la importancia histórica que tiene una copa y otra, lo que pasa a un primer plano en este caso es el dinero que ingresa por una competición y la otra.

Por pasar a octavos de final, cada equipo recibirá US$ 750.000. En cuartos US$ 950.000 y en semifinales US$ 1.350.000. El campeón se llevará US$ 6.000.000 y el vice US$ 3.000.000. Todo esto sin contar recaudaciones como local.

En la Sudamericana, en tanto, los terceros de los grupos de Libertadores ingresarán a la segunda fase y recibirán US$ 300.000. En tercera US$ 375.000, en cuartos de final US$ 450.000 y en semifinales. El campeón se llevará US$ 2.500.000 y el vice US$ 1.200.000.

La Sudamericana es la otra mitad de la gloria, pero no trae la misma cantidad de plata... Y hoy Peñarol la precisa.