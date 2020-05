Giuseppe Bergomi: "No podía sentarme ni lavarme los dientes"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Giuseppe Bergomi, campeón mundial con Italia en el Mundial de 1982, descubrió con una prueba serológica que había contraído coronavirus hace casi dos meses. Al narrar su experiencia en un chat en Instagram con el conductor Ciccio Valenti, dijo: "Tuve problemas de olfato y de espalda, no podía ni sentarme ni lavarme los dientes".

Bergomi, un zaguero que realizó toda su carrera deportiva en el Inter de Milán, club con el que ganó tres Europa League, contó: "A principios de marzo estaba enfermo, pero no tuve problemas pulmonares. Ahora la suerte es que tengo anticuerpos, pero me explicaron que no protegen al 100% porque el virus cambia. Pero si volviera atrás, no lo tomaría en forma ligera".

"No tenía miedo, pero siempre tenía frío, me sumaban calentadores. Pensé que era una gripe, pero luego di positivo. Estuve complicado durante bastante tiempo, mis amigos se burlaban de mí, pero no estaba bien, siempre tenía dolor, siempre estaba débil. No podía sentarme con dolor de espalda, siempre estaba de pie. No podía ni lavarme los dientes. Y me dijeron que era mejor no tomar antiinflamatorios. Luego, después de unos días, el dolor desapareció. Ahora estoy muy bien, comencé a correr de nuevo", agregó Bergomi.

El exfutbolista agregó al comentar su experiencia: "Fui un tonto, lo subestimé. Estaba demasiado en contacto con la gente".