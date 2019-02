Giovanni González pasó a ser el dueño del lateral derecho

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde hace un buen tiempo ya el lateral derecho de Peñarol viene siendo un puesto difícil de cubrir. Entre las ausencias por lesión o por la convocatoria a la selección de Guillermo Varela durante 2018, el juvenil Ezequiel Busquets se quedó con la posición. Sin embargo, el dueño del lugar hoy es, indiscutidamente, Giovanni González.

El futbolista, que llevó a comienzos del año pasado desde River Plate para ser volante, fue probado por Leonardo Ramos como marcador de punta derecho y respondió bien. Varela tenía la prioridad y fue el que jugó el Apertura, pero al no ser utilizado en el Intermedio y el Clausura, Giovanni ganó lugar. Ya con Diego López como entrenador , se lesionó y estuvo un buen tiempo afuera.

Fue entonces que irrumpió Busquets con buenas actuaciones para apropiarse de la posición. Una vez que retornó González, lo hizo como volante y también con rendimientos interesantes, pero la marcha del juvenil al Sudamericano Sub 20 para defender a Uruguay le terminó pasando factura, pues Giovanni tuvo su chance y la aprovechó.

En la primera fecha cumplió una gran labor marcando la punta en el Franzini ante Defensor y sirviendo el centro en tiempo de descuento para que Gastón Rodríguez pusiera la cabeza y le diera a Peñarol la victoria 1-0 por la primera fecha del Apertura.

Por qué se ganó el puesto.

Además del buen momento que pasa Giovanni, hay otras dos razones por las cuales se ganó el puesto en el lateral derecho: una es que por su pasado como volante ofensivo tiene mayor prodigación al ataque que Busquets y otra porque el juvenil —quien le saca ventaja en cuanto a la marca a González— seguramente se irá a Polonia a jugar el Mundial Sub 20, por lo que estará mucho tiempo a la orden de la selección y no tiene mucho sentido pasar a Giovanni al banco y que pierda la confianza que ha ganado a base de buenas gestiones cuando en poco tiempo Busquets no estará a la orden de "Memo" López y éste deba recurrir al ex-River Plate.

Giovanni González se quedó con el lateral derecho y Busquets deberá volver a pelear para recuperarlo, aunque seguramente —cuando llegue la doble competencia— tendrá la oportunidad de ser titular.