Giovanni González: “Sé que puedo dar más y lo voy a hacer”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La pandemia de coronavirus tiene al fútbol uruguayo paralizado y muchos planteles están de licencia como el caso de Peñarol, que tras darse a conocer la situación, le otorgó ese beneficio a sus jugadores.

Giovanni González, lateral derecho aurinegro, contó cómo vienen siendo estos días y en diálogo con “Futbol a lo Peñarol” (Radio 1010), dijo que “el profe nos dio una rutina para hacer por nuestra cuenta, pero no es lo mismo. Extraño estar con mis compañeros y los funcionarios de Los Aromos. No es lo mismo entrenar solo. Yo siempre me cuido con las comidas así que para mí no es un sacrificio tener que comer sano y bien”.

Un equipo de Peñarol entre los mejores del mundo en la historia del fútbol By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Un equipo de Peñarol entre los mejores del mundo en la historia del fútbol

Por otra parte, “Gio” dijo que a la hora de entrenar tiene la compañía de su hermano: “Él está estudiando para ser profesor de educación física y en casa tenemos armado un pequeño gimnasio”.

“Hago algunos trabajos con pelota, traslado de balón y dominio", contó González, quien consultado acerca de la incorporación del español Manuel Ojalvo dijo que “me sorprendió para bien el metodólogo. Hacemos muchos trabajos de técnica para trabajar con la pierna inhábil y eso está muy bueno”.

Marcelo Areco planteó que Peñarol hable con los futbolistas para bajar salarios By Daniel Rosa MIRA TAMBIÉN Marcelo Areco planteó que Peñarol hable con los futbolistas para bajar salarios

“Todos los días estamos en comunicación con los profes, siempre es bueno ver como estamos trabajando y con los compañeros en el grupo hablamos de cuándo va a terminar esto para volver al fútbol y poder ver fútbol como uno está acostumbrado", contó el futbolista aurinegro.

Por último y acerca de su nivel actual, Giovanni González cerró diciendo que “estuve en un momento malo, pero siempre hay que tener voluntad de mejorar. Hay que ser autocrítico y sacar las cosas adelante. Sé que puedo dar más y lo voy a hacer”.