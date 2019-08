El mejor 10 en la tierra del 10: De Arrascaeta lidera en los números del Flamengo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Craque da Torcida". Así lo presenta el propio club, admitiendo que un uruguayo fue capaz de pasarle por arriba a todos. Giorgian De Arrascaeta va poco a poco metiéndose a los hinchas de Flamengo en el bolsillo, y los números lo avalan. El oriundo de Nuevo Berlín tiene cifras que sobresalen, sobre todo en el Brasileirao.



El surgido de la cantera de Defensor Sporting viene de ser la figura absoluta en el partido que el 'Fla' derrotó a Gremio por 3-1. El uruguayo le dio una exquisita asistencia a Willian Arao para el primer gol y anotó el segundo después de que el equipo tricolor lo había empatado.



"Estamos felices porque logramos el objetivo que era ganar aunque tenemos cosas para mejorar", dijo De Arrascaeta tras el partido. Y va por buen camino.



Después de estos tres puntos Flamengo quedó a dos de Palmeiras y a cinco del líder Santos, que cayó ante Sao Paulo, en las 14 fechas que van del Brasileirao que ilusiona a los hinchas.

Los números no mienten:

No es casualidad que en el Mengão ya vitoreen a Giorgian. En siete partidos del torneo local lleva convertidos cinco goles y ha otorgado cinco asistencias.



Cada 110 minutos, el uruguayo convierte un gol. Y no solo eso, el portal Globo Esporte destaca en números de 'SofaScore' otra característica del volante que llama aún más la atención. Cada 56 minutos De Arrascaeta participa en el juego de Flamengo para dar una asistencia o anotar un gol. Lo siguen su compañero Gabigol (79') y Gilberto (jugador de Bahía) con 86 minutos.



Razones suficientes para que el entrenador Jorge Jesus insista con el volante uruguayo. De Arrascaeta es el jugador que menos minutos necesita para participar en un gol (56'), es el segundo con más participaciones directas (10), el jugador con más chances creadas (6) y tiene un porcentaje de acierto en las jugadas en las que participa de 71%.

Destaque internacional:

El diario brasileño no es el único que destaca al 'Cocho'. Flamengo se prepara para enfrentar a Inter de Porto Alegre por los cuartos de final de la Copa Libertadores y el equipo sigue sumando futbolistas de renombre.



"Mario Balotelli está a punto de firmar por el Flamengo", comienza una nota del diario Marca de España del pasado lunes. Y hasta ahí no hay sorpresa, pero el medio español también destaca a otros refuerzos importantes que llegaron al 'Fla'. "Filipe Luis, Rafinha, Gerson, Gabriel Barbosa y De Arrascaeta son parte del elenco de estrellas", justifican.



Mientras tanto AS, otro medio español, titula que Giorgian es pieza clave en el equipo y destacan su promedio de goles y asistencias. Lo cierto es que los números lo respaldan y en una tierra rica en volantes de creación a lo largo de su historia, el uruguayo la rompe. Es el mejor 10 en la tierra del 10.