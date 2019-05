Giménez: "Crecer al lado de Godín fue un plus y estoy muy contento de haberlo vivido"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

José María Giménez se presentó en la conferencia de prensa y en la primera preguna ya se lo vio un tanto emocionado. Es que al zaguero del Atlético de Madrid le tocó hablar sobre quien fue su compañero de zaga hasta la pasada temporada: Diego Godín.

"Diego es una leyenda para el club, jamás me imagine que la gente se pusiera como se puso. Conozco el ambiente, a Diego y lo que hizo en el club. Fue tan emocionante que es difícil de describir. Y no solo la hinchada, sino la gente del club. Me puso triste porque jamás me imaginé que se iba a ir, pero lo tomamos con tranquilidad. Ver como quieren a un compañero en un club como el Atlético es muy lindo y más que merecido", aseguró "Josema".

"A pesar de tener varios años en la selección no me siento ni referente ni nada por el estilo. Aprendo al lado de mis compañeros, de los que llegan y de los que se van. Uno ve a los chicos acercarse a los grandes y se alegra. Si me preguntan les puedo dar mi opinión, pero no más que eso", agregó el zaguero.

"La primera conferencia que tuve, lo primero que dije fue que 'la unión de este grupo era de hermandad' y hoy está reflejado. Todo el que llega se une bien, se lo acoge como uno más. Habla bien del grupo, de los jugadores y de lo que somos cada uno. Está unión debe seguir así para lo que viene y para jugar cosas importantes nos viene bien", recordó Giménez.

El zaguero también hizo memoria de aquella primera conferencia y recordó otro momento en relación a la cantidad de partidos que suma en la selección: "Me acuerdo clarito que dije que 'no venía a pasear, venía a ganarme a un lugar'. No me fijo en la cantidad de partidos, sí a crecer como futbolista y persona. Es una de las cosas en la que uno siempre se intenta enfocar. Es un orgullo pero no me quedo con eso".

"Tenemos grandes jugadores y una gran selección. De ahí a ser favoritos hay un largo trecho. Vamos a ir a la Copa América a competir. Si somos favoritos o no que lo digan otros. Nosotros seguimos trabajando en nuestra línea", manifestó el zaguero que será titular.

Al ser consultado sobre el "Josema" que debutó en la selección y el de hoy expresó: "La diferencia es que me creció la barba, je. Son casi seis años. Hace seis años que estoy en Atlético y si no hubiera aprendido algo es preocupante. Viví la lado de uno de los mejores zagueros del mundo y mucho de lo que puedo hacer hoy es gracias a él. Estuvo siempre para darme ese consejo dentro y fuera de la cancha. Crecer al lado de Godín fue un plus y estoy muy contento de haberlo vivido".

"El primer objetivo de esta Copa es llegar de la mejor manera posible. Enfocarse en la fase de grupos y pasarla, no queremos que suceda lo de la Copa América Centenario. El primer partido hay que jugarlo como una final", finalizó.