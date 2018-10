Dos gigantes cara a cara: Armani vs. Campaña

River vs. Independiente. Armani vs. Campaña. Dos gigantes en el arco chocarán cara a cara por un lugar en las semifinales de la Copa Libertadores.

El trofeo más importante a nivel de clubes sudamericanos tendrá esta tarde, desde las 19.30, el inicio de los partidos de vuelta de los cuartos de final con el choque entre el Millonario y el Rojo de Avellaneda. Más allá de que el encuentro es interesante de por sí teniendo en cuenta los rivales, la instancia en la que se encuentran, la historia de cada uno y el presente de los planteles, el encuentro tendrá un condimentos más: el momento de los arqueros.

Es que Franco Armani y Martín Campaña viven uno de los mejores momentos de sus respectivas carreras.

El arquero argentino se ha convertido en sensación en la vecina orilla con sus espectaculares atajadas que lo llevaron, por ejemplo, a formar parte del plantel de Argentina en la Copa del Mundo e incluso a asumir la responsabilidad en el arco luego de lo que sucedió con Wilfredo Caballero en Rusia. Armani ratifica que su gran momento no es casualidad y que no es algo pasajero, ya que partido tras partido tiene una o dos atajadas que son dignas de aplaudir.

De todas maneras, su colega de esta jornada no se ha quedado atrás. Martín Campaña se ha ganado un lugar muy importante en Independiente y hoy en día es el primer capitán de una institución tan importante.

El arquero uruguayo también tiene en su currículum el hecho de haber formado parte del plantel celeste que viajó a Rusia, pese a que no tuvo la posibilidad de jugar.

En materia de números, el nacido en Maldonado suma 102 partidos con la camiseta de Independiente y cosecha 48 partidos con la valla invicta, por lo que en un 47% de los partidos no recibió goles, mientras que el arquero bonaerense tiene la increíble cifra de mantener su valla invicta en 20 partidos de los 32 que ha disputado con River Plate, lo cual es un 62% de los partidos con el arco en cero.

Los especialistas suelen indicar que para un arquero la edad en la que hoy rondan Armani y Campaña es la ideal y la mejor prueba de ello son las actuaciones que tienen el argentino con 31 años y el uruguayo con 29, ya que viven el momento justo entre la experiencia y un presente de maravilla bajo los tres palos.

Es por esto que más allá del River-Independiente, será interesante observar el duelo Armani-Campaña, en el cual ambos se deberán hacer fuertes para darle a su equipo la clasificación a la próxima ronda.

De hecho, en el duelo de ida ambos tuvieron muy buenas atajadas que explicaron el 0-0 en los 90’ y que llevaron al insólito hecho de que ambos fueran elegidos como la figura del partido por la transmisión televisiva.

Tras el mismo, ambos se elogiaron mutuamente, pese a que Armani le cedió el premio a Campaña y declaró: “Martín tuvo una noche muy buena”.

Esta tarde el duelo se reeditará y lamentablemente para el torneo, uno de los dos arqueros deberá abandonar el certamen. Es posible que se vuelvan a ver las caras por la Superliga o tal vez en un algún choque de selecciones, pero desde las 19.30 serán las manos de la Copa.

Gastón Silva con chances de ser titular.

La particularidad de este encuentro es que ambos entrenadores se cuidaron bastante con no dar información de los equipos con los que saltarán esta tarde. De todas maneras, hay indicios de que el “Muñeco” Gallardo colocaría a: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonathan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios; Juan Fernando Quintero; Lucas Pratto y Rafael Santos Borré.

Por el lado de Independiente, Ariel Holan tampoco dio muchas pistas, pero se presume que podría colocar una línea de cinco en el fondo. Si esto termina sucediendo, quien se ganará un lugar en el equipo titular es Gastón Silva y el equipo iría con: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Jorge Figal, Alan Franco, Gastón Silva, Juan Sánchez Miño; Martín Benítez, Pablo Hernández, Maximiliano Meza, Ezequiel Cerutti; Emanuel Gigliotti.

Revancha en Brasil.

El otro duelo de la jornada será el que enfrente a Gremio y Atlético Tucumán en el Arena do Gremio, desde las 21.45. El equipo tricolor superó a los argentinos en el partido de ida por 2-0 con goles de Alisson y Everton. El equipo argentino no podrá contar con Leandro Díaz, quien fue expulsado en el partido de ida. Los dirigidos por Renato Gaúcho tienen una buena posibilidad para seguir de largo en la Copa Libertadores y continuar con el objetivo de consagrarse en dos ediciones consecutivas, un hecho que no ocurre desde las temporadas 2000 y 2001, cuando Boca Juniors se consagró por duplicado en la época dorada del conjunto xeneize, con Carlos Bianchi como DT.