Gianni Infantino estuvo en la final de la Copa América; ¿no va a la de la Eurocopa?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un partido en el que se enfrentan Argentina y Brasil genera mucha expectativa. Si además chocan Lionel Messi y Neymar, más aún. Y si ese encuentro es en la final de la Copa América, el combo está completo. El mundo fútbol miró hacia Río de Janeiro este sábado a la noche y para dar más realce a este juego llegó para presenciarlo el mismísimo presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Llamó la atención que el máximo dirigente del fútbol mundial estuviera en Maracaná junto a Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol. No porque el partido no lo valiera, pues ya está explicado más arriba el atractivo que generaba, sino porque este domingo a la hora 16 de Uruguay, menos de 24 horas después de finalizada la final de la Copa América, se definirá la Eurocopa entre Inglaterra e Italia en Londres.



¿No estará Infantino en ese encuentro? No hay confirmación oficial, pero perfectamente podría estar porque el huso horario lo beneficiaría. Hay cuatro horas de diferencia entre Río de Janeiro y Londres. Si saliera a las 12 de la noche en un vuelo chárter, aterrizaría 12 horas después, es decir a las 16 de Inglaterra. Eso le daría cuatro horas de tiempo, pues el encuentro será a las 20 del Reino Unido.

El jet lag le puede jugar una mala pasada, aunque Infantino ya debe estar acostumbrado a eso.