Gianluigi Buffon y su confesión de por qué sigue jugando al fútbol a los 42 años 

El veterano arquero de Juventus, Gianluigi Buffon, aseguró este miércoles que sigue jugando al fútbol con 42 años porque todavía se siente "bien" y porque se acuerda del esfuerzo que hizo cuando era niño para llegar a ser un futbolista profesional.

"No paro de jugar al fútbol porque todavía me siento bien, pero también para respetar los sueños que tenía cuando era niño. En ese momento nunca habría imaginado llegar donde he llegado", dijo Buffon en declaraciones publicadas en la página web oficial de Juventus.

Buffon, que cumplió 42 años el 28 de enero, regresó este año a Juventus tras una temporada en el PSG de de Francia y es el sustituto del polaco Wojciech Szczesny. Hasta este momento ha disputado once partidos, con actuaciones de buen nivel.

El veterano italiano se encuentra en este período aislado, como el resto de los ciudadanos italianos, a causa de la emergencia por el coronavirus y destacó la importancia de seguir las reglas establecidas por el gobierno para limitar el riesgo de contagios.

"Para quienes viven en la ciudad en un piso es complicado, pero hay que tener respeto para los demás y seguir las indicaciones que nos dan. Esta experiencia nos unirá aún más", afirmó.

"Yo no estoy mal en casa, tras los primeros dos o tres días en los que tuve que adaptarme, ahora me siento bien. Me divierto cocinando. Cuando es necesario sé hacerlo. Mi receta es pasta con salsa de tomate y atún. La vengo perfeccionando desde hace 25 años", bromeó.