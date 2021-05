Buffon deja la Juventus: "Lo he dado todo y hemos llegado a un final de ciclo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gianluigi Buffon es sinónimo de leyenda en Turín. El arquero campeón del mundo con Italia en 2006 ha ganado 20 títulos con la Juventus contando las 10 Seria A, las cuatro Copas y seis Supercopas. A su vez, desde su llegada al club en 2001, procedente de Parma, disputó 683 partidos y se convirtió en un ícono del club. Sin embargo, en la jornada de este martes brindó declaraciones para Bein Sports y anunció que, tras finalizar la temporada, no seguirá en la Vecchia Signora: "Mi futuro está claro y decidido. Esta temporada pondré fin, de manera definitiva, a esta bellísima y larguísima experiencia en la Juventus", acotó.

El arquero es un emblema del fútbol italiano y un símbolo de lealtad: debutó en Parma en 1995 y, tras llegar a la Juventus en 2001, permaneció en el club durante 17 años y se convirtió en el capitán. Luego tuvo un breve paso por Paris Saint-Germain en la temporada 2018/2019 y regresó al equipo de Andrea Pirlo. El jugador de 43 años lo vivió todo en Turín; descendió a la serie B, pero también supo disputar tres finales de Champions League, aunque no ha tenido la posibilidad de triunfar en ninguna.

Tras ser consultados sobre los motivos de su salida, Buffon dijo: "Pienso que he dado todo por la Juve. También lo he recibido todo y más de eso no se puede hacer. Hemos llegado al final de un ciclo y es justo". Sin embargo, no confirmó que esto pueda significar su retiro definitivo ya que, si encuentra una situación que lo "estimule o una experiencia de vida diferente", la tomará en consideración.

En redes sociales, el mítico futbolista hizo alusión a lo difícil que resultó para él tomar la decisión y manifestó: "Todo comienzo también tiene un final. Y este es el final de mi segunda parte en la Juve. Una decisión tomada, madurada y comunicada durante meses. Pero no es una decisión fácil", declaró.

Además, agregó una foto suya con la indumentaria de la Juventus y el siguiente mensaje: "Lo he dado todo. He recibido más. El tiempo por venir está por escribirse. Y vivir. Siempre, hasta el final".