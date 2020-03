Getafe no va a Milán y está dispuesto a pagar las consecuencias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Getafe no irá a Milán". Esa es la postura del presidente del club, Ángel Torres. El principal directivo del club español, avisó en entrevista radial que "el Getafe no va a volar a Italia, le pese a quien le pese. Si perdemos la eliminatoria lo haremos con la cabeza muy alta. Yo tengo miedo a que mi gente se contamine. Vamos al foco principal. No podemos jugar con esas condiciones".

Torres sabe que la sanción de la UEFA podría ser mayor por negarse a competir, y por eso mismo remarcó "la disputaremos (la Europa League) la próxima campaña o cuando nos dejen. No debemos ir a Italia, solamente nos podemos traer el virus y que nos contagiemos. A estas horas, el Getafe no va a viajar".

Para demostrar el grado de convencimiento que tiene, remarcó: "Prohibo que se pidan permisos especiales en mi nombre. No quiero correr riesgos de contagios y que la gente viaje asustada. Me han dicho que pida un permiso especial al Ministerio de Fomento pero yo no voy a pedir ningún permiso. No voy a ir a un lugar dónde no quiero ir".

Reconoció que se ha pedido a la "UEFA que se busque a una alternativa a jugar en Milán. No queremos meternos en el foco del coronavirus, no tenemos necesidad. Hemos pedido ayuda también a la Federación para que exija la suspensión" e informó que los directivos del Inter de Milán comparte su opinión. "La gente del Inter con la que hemos hablado nos reconocen que es incomprensible que tengamos que viajar allí. Yo no voy a consentirlo, añadió.