Los gestos de Lionel Messi a Tite; Thiago Silva le respondió al argentino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la jornada del viernes, durante la Fecha FIFA, Argentina y Brasil se enfrentaron en Arabia Saudita. Con gol de Lionel Messi, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni venció por la mínima diferencia (1-0) al conjunto brasileño de Tite, quien tuvo un picante cruce con el capitán argentino.

El entrenador brasileño le reclamó al árbitro del partido, Matthew Conger, de Nueva Zelanda, una tarjeta amarilla para el jugador argentino. "Me quejé porque creo que Messi tendría que haber visto tarjeta amarilla y él me mandó que me callara la boca", declaró Tite en conferencia de prensa.

Ambos se mandaron a callar, pero quien fue captado por las cámaras de televisión fue Lionel Messi, quien observa hacia el banco brasileño y con sus manos realizó los gestos.

Thiago Silva pistola com Messi:



"Um dos caras mais admirados do futebol mandar um treinador calar a boca, por mais que você tenha rivalidade, a educação tem que estar em primeiro lugar"



Leia a entrevista indignada de Thiago Silva https://t.co/HYj6xR7Www pic.twitter.com/64xfc4LE75 — globoesportecom (@globoesportecom) November 16, 2019

Tite agregó que "si no pones a un árbitro grande, te traga", haciendo referencia al perfil bajo del árbitro, que se dejó llevar por la presencia del capitán argentino y por eso no lo sancionó con amonestación.

También hizo se refirió a la falta del penal: "Para mí no fue falta de Alex Sandro sobre Messi. No fue penalti. Méritos para Argentina que ganó el Superclásico. Pero partidos como este, entre Brasil y Argentina, necesitan árbitros con experiencia. Un árbitro inglés no habría pitado aquel penalti".

Quien se sumó a las declaraciones críticas de Tite, fue el capitán de la selección brasileña y futbolista del PSG, Thiago Silva: "“Dio dos pelotazos, y el árbitro no hizo nada. Discutió con el árbitro y éste siguió riéndose. Hay que dejar de lado la admiración”.

Silva criticó la forma que lleva Messi de controlar los partidos: "siempre busca forzar al árbitro a darles situaciones de falta" y agregó que "en la Champions no tiene esa ventaja porque los árbitros son más duros".

Además, el defensa brasileño defendió a su entrenador: "Es difícil de entender cuando hablamos de educación sobre el campo, y uno de los jugadores más admirados del mundo hace eso. No se lo haría a una persona mayor, pero que se lo haga a un entrenador… por mucho que exista rivalidad, la educación tiene que ser lo primero”.