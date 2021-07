El gran gesto de un jugador de Uruguay durante las Eliminatorias de fútbol playa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uno de los jugadores de la selección uruguaya de fútbol playa, Matías Cabrera, tuvo una iniciativa por la cual lo recordarán siempre en Río de Janeiro: donó sus alimentos y los de sus compañeros a una fundación. "Fue una idea que me vino del alma y de mi madre, que siempre me lo inculcó. Pasaron un día o dos y yo veía que todas las mañanas sobraban alimentos y no podía creer que los tiraran".

"Yo jugué en Flamengo desde 2006 a 2007 y sé el hambre que hay acá, sé que hay gente carenciada. Me imaginé que con la pandemia iba a ser mucho peor. Me puse en contacto con algunos que conozco acá y les consulté si conocían alguna fundación y por suerte pude conseguir. Empecé juntando yo, luego mis compañeros me empezaron a mirar y comenzaron a arrimarse de a uno", explicó el jugador sobre cómo llevó a cabo su estrategia.

"Con la pandemia tenemos que estar en la habitación y mis compañeros me dejan los alimentos que le sobran en la puerta; incluso a veces comen menos para dejarle a la gente que lo necesita". Matías Cabrera Jugador de Fútbol Playa

Lejos de querer quedarse con el protagonismo, Matías expresó que lo hizo "estando en la chiquita. No pensé que iba a tener esta difusión. Así se fue haciendo una bola y quedó en todo esto tan lindo", indicó.

Se puso en contacto con una organización local de Río que reparte comida a personas en situación de calle.

Y esto fue lo que pasó: pic.twitter.com/IBTv1Iu8Wi — Felogolero (@Felogolero) July 2, 2021

Matías, agradecido de haber crecido bajo una buena educación que lo llevó a tener la voluntad de realizar este acto, quería que su madre estuviera orgullosa; y así fue. "Mi madre me escribió y la verdad que se me piantó un lagrimón. A los chicos no les pude dar las cosas yo mismo por el coronavirus. Recibí al dueño de la fundación y ellos son los que reparten los alimentos a todos en una camioneta", finalizó.

Los jugadores de Uruguay —que están demostrando un gran potencial no solo a nivel futbolístico, sino también como personas— van por buen camino en este torneo. La Celeste derrotó este jueves 3-1 a Colombia y con ello obtuvo la posibilidad de clasificar a semifinales de las Eliminatorias del Mundial de fútbol playa como líder de su grupo. Este sábado deberán enfrentar a Paraguay a las 13:30.