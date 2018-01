La historia se acabó: Sand jugará en Cali

La novela del verano llegó a su final anoche, cuando José Sand confirmó que jugará en Deportivo Cali y así tiró por tierra todas las posibilidades de que el centrodelantero jugara en Nacional.

La comisión de contrataciones de los tricolores fue hasta el fondo con este tema, ya que Sand, último goleador de la Copa Libertadores con Lanús, fue pedido expresamente por el técnico Alexander Medina y fue una de las prioridades que marcó el entrenador tricolor.

Ayer, inicialmente Nacional le dio un ultimátum al representante del jugador de 37 años, Juan Cruz Ollier, hasta la hora 14.00, pero llegada esa hora el empresario pidió una prórroga hasta la noche. Los albos aceptaron con la confianza de que horas después sería positiva la respuesta, pero finalmente, y por decisión del jugador, Sand se inclinó por la oferta de Deportivo Cali, equipo que dirige el uruguayo Gerardo Pelusso.

Este hecho molestó mucho a la dirigencia de los tricolores, ya que pensaron que la prórroga era para que el jugador finalmente eligiera a Nacional. Además, había en la mesa una propuesta de Universidad Católica de Chile.

El factor económico fue uno de los que más pesó, porque la propuesta del Cali era mejor que la de Nacional, pese a que los tricolores la habían aumentado considerablemente con respecto a la primera.

En la tarde, y en declaraciones a TyC Sports, Sand criticó duramente al presidente de Lanús, Nicolás Russo: “No soy ningún pesetero, que Russo diga la verdad. Me quería retirar en Lanús. Yo no me vendo por plata, nunca lo hice ni lo haré. No me criaron así”.