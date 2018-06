La gente del fútbol ve a La Celeste con buenos ojos

El entusiasmo y la ilusión que tienen los hinchas uruguayos es compartido por varias de las personalidades del fútbol, que anoche estuvieron en el Centenario. Gregorio Pérez es uno de ellos. “Todos tenemos una gran ilusión. Uruguay tiene un plantel muy rico, que conoce muy bien el funcionamiento. Hay un plantel mixto, con gente de experiencia y jugadores muy jóvenes, pero que vienen actuando a gran nivel en sus equipos”, analizó Gregorio, quien fue el ayudante técnico de Tabárez en Italia 90.

“Todos queremos que Uruguay juegue los siete partidos y tengo muy claro que va a ser un rival muy difícil para todos. Hay un gran respeto por Uruguay. Obvio, que está Alemania, Brasil, Francia, España y por qué no Argentina, pero Uruguay va a ser difícil para cualquiera y creo que va a estar entre los cuatro primeros. Va camino a jugar los siete partidos”, agregó Gregorio.

Sebastián Abreu demoró mucho en ingresar anoche al estadio. A cada paso una foto, una firma, una nota. “Es difícil decir hasta dónde puede llegar Uruguay, pero competitivos vamos a ser y a la altura de un Mundial de potencias. Vamos con un equipo consolidado y que ha fortalecido mucho las individualidades. Ha tenido cierta modificación en el juego, con un medio campo que le da mayor volumen, mayor posesión y mayores posibilidades para que los delanteros encuentren el juego. Pero también podemos agruparnos y contragolpear. Hemos encontrado ese mix, que genera mucha ilusión”, dijo el “Loco”.

Adolfo Barán tiene ascendencia polaca y viajará a un casamiento familiar. Luego aprovechará para ir al Mundial y también verá varias pretemporadas europeas. “Es difícil pronosticar, depende de cómo arranquemos. Y esta vez los cruces no son tan accesibles como en 2010. Creo que hasta cuartos llegamos seguro. Y tenemos equipo para llegar más lejos. Para repetir lo de Sudáfrica”, dijo “Fito”.

Al llegar al Centenario, Esteban Conde no se refirió a la final frente a Torque sino a la Celeste. “No me gusta hacer futurología, pero espero que tengan el premio que merecen. Son una selección espectacular y no sólo desde el punto de vista futbolístico. Está para grandes cosas y se le puede plantar a cualquiera. Y con el corazón lo veo campeón del mundo”.

El presidente de la AUF, Wilmar Valdez, fue más cauto. “Puede llegar hasta donde el trabajo, la suerte y la actuación de los demás lo indique. Soy muy respetuoso de lo que es una Copa del Mundo y es muy difícil. Hay que ir partido a partido, pero Uruguay es competitivo ante cualquiera”.