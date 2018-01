Polenta tiene los pasajes para viajar mañana a Italia

Genoa envió a Nacional una oferta concreta para incorporar a Diego Polenta, zaguero que ya estuvo en el club en Primera División entre 2010 y 2011. Dicha institución se hizo de los servicios del uruguayo cuando aún estaba en divisiones formativas de Danubio. Luego, Nacional compró la ficha.



La salida o no del capitán tricolor se trata este lunes en directiva. El interés del Genoa es real. En principio, el equipo italiano ofreció un préstamo por Polenta por un año y medio, hasta junio de 2019 y a Nacional le reportaría US$ 1.000.000, US$ 500.000 en efectivo y de inmediato. Es más, el futbolista ya tiene los pasajes para viajar mañana martes hacia Europa.



La oferta se analizará esta misma tarde, pero la situación es compleja, porque el futbolista culmina en junio su contrato con Nacional, por lo cual ya podría incluso negociar un precontrato con Genoa y marcharse en junio sin que al club le quede dinero, porque se iría libre. Sin embargo, esto no está en los planes de Polenta.

El capitán le ha expresado a su representante, Pablo Bentancur, que pretende que a Nacional le quede dinero. Por lo tanto, para que saliera a préstamo debe renovar contrato con los tricolores por un período mayor a la cesión para que luego pueda volver a la institución.

Opción de compra.

La oferta que Genoa le hizo llegar a Nacional no solo contiene los términos del posible préstamo, sino también las condiciones para una opción de compra definitiva de la ficha. En este caso se estipula que en caso de que Polenta juegue el 60% de los partidos en el club italiano, éste tendrá obligación de hacer uso de la opción por US$ 3 millones de dólares.



Todo esto es lo que debe poner a consideración la comisión directiva de Nacional.