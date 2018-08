La generación del 2010 perdió otro miembro

Son generaciones. Empiezan y terminan. Son ciclos que cuando llegan a su fin permiten sacar evaluaciones y el de España no cabe duda que es positivo. Es cierto que todavía el ciclo no se cerró del todo, pero está muy entornado. El diminuto haz de luz es el que todavía defienden Sergio Ramos, Sergio Busquets, David Silva y “Pepe” Reina, quienes hasta ahora son los únicos que se mantienen desde la Eurocopa 2009 y el Mundial 2010, donde España se consagró en ambas competencias.

La despedida de Gerard Piqué, en la pasada jornada, fue un golpe duro para una selección que pasa por un recambio importante y que podría ser aun más grande con la llegada de Luis Enrique, a quien el zaguero le informó que no contara más con él.



Poco a poco se han ido y se seguirán yendo. Ya no está Casillas, no está Puyol, no está Xavi y no está Iniesta, y a ese grupo también se sumó el zaguero del Barcelona, quien en conferencia de prensa anunció que no defenderá más a la “Furia Roja”.

“Hablé con Luis Enrique hace una o dos semanas. Me llamó y le comenté que la decisión estaba tomada hace tiempo y que era muy meditada”, afirmó el defensa culé.



Lo cierto es que la generación española de 2010 empieza a despedirse, cada vez quedan menos y el DT puede acelerar el recambio y la despedida de los que todavía quedan.