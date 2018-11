Los "gauchos" se quedaron sin técnico

En su regreso a Primera División Progreso realizó una gran campaña. En el torneo Apertura terminó octavo con 21 puntos; en el Clausura se ubicó séptimo con 22 unidades y se despidió goleando en el Paladino a Atenas 5 a 0 en la última fecha. En la tabla Anual finalizó noveno y no sólo logró la permanencia que era el primer objetivo, sino que arañó la posibilidad de jugar la Copa Sudamericana. Además, de haberle ganado en la temporada a los dos grandes: a Nacional en el Apertura y a Peñarol en el Intermedio.



El técnico Marcelo Méndez, quien lo ascendió a Primera División, decidió no continuar en el club al que llegó hace poco más de dos años: el 11 de octubre de 2016. El cuerpo técnico encabezado por Méndez y su ayudante, Marcelo Broli, finaliza su contrato el 31 de diciembre, pero ya le comunicaron su decisión a los directivos gauchos.



"Creemos que cumplimos un ciclo en el club", le explicó Méndez a Ovación. "Los dirigentes ya nos habían hablado para que continuáramos. Esperamos que terminara el torneo para responderles negativamente", agregó el entrenador quien aseguró a su vez, que no tiene ninguna oferta de otra institución. "No hay nada de eso, simplemente se cumplió un ciclo".

Tampoco es que se haya cansado de los inconvenientes con los que se suele trabajar en un club humilde como el del Pantanoso. "Si fuéramos a esperar a tener todas las condiciones para trabajar, no podríamos hacerlo en Uruguay donde sólo dos o tres clubes te las pueden ofrecer", explicó el entrenador.



Progreso lo despidió en su cuenta de Twitter. “Marcelo Méndez decidió no renovar contrato. El agradecimiento para él y todo el cuerpo técnico por el Ascenso y la gran campaña en Primera División. ¡Deseamos que su carrera como entrenador siga con mucho éxito!".

Los presididos por Fabián Canobbio se pondrán ahora en campaña para nombrar al sustituto de Méndez antes de que los futbolistas, que fueron licenciados, regresen a entrenar.