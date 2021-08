Gastón Silva habló de su llegada a Cartagena y los motivos que lo llevaron a quedarse en España

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El defensa uruguayo, Gastón Silva, recientemente fichado por el Cartagena, dijo en su presentación que viene para competir en LaLiga SmartBank atraído por "un lindo proyecto", en el que tratará de "dar lo mejor".

"Me convencieron del proyecto que tienen, eso fue lo que me motivó venir acá. Me hablaron muy bien de la ciudad también, eso es importante, con mi familia nos queríamos sentir muy bien en ese sentido", expresó.

"Estamos ante un día importante, porque es un jugador de dilatada trayectoria nacional e internacional. Para el club es un lujo que pueda vestir sus colores. Quiero agradecerle que eligiera Cartagena para seguir su carrera y es una alegría muy grande que esté aquí", ha apuntado el presidente del club, Francisco Belmonte, antes de darle la palabra al jugador.

"Creo que el presidente y Manolo Sánchez Breis -director general deportivo- me convencieron con el proyecto que tienen. Me motivaron a venir aquí y me hablaron muy bien de la ciudad. Uno viene a tratar de dar lo mejor, de aportar la experiencia y hacer una buena temporada. Creo que tenemos plantilla para hacerlo", manifestó el salteño.

Procedente del Huesca - donde asegura no hubo acuerdo de renovación-habiendo disputado 12 partidos en Primera División, Silva se encuentra ante otro desafío. "Todos tratamos de hacer un gran esfuerzo y quiero sentirme importante en el equipo", comentó Gastón, y aseguró estar preparado para debutar ya el próximo lunes ante el Zaragoza.

"Estaba entrenando por mi cuenta y en el primer entrenamiento aquí me encontré muy bien. Los compañeros me han acogido muy bien y creo que hay un vestuario muy bueno y muy humano… Eso va a ser algo fundamental en esta temporada", señaló.