Gastón Rodríguez: “Me faltaron el respeto”

“Que se ponga un poquito de calentura en el pecho, porque a veces me parece que está más frío ese pecho que cualquier otro compañero”. Así de duro había sido Esteban Paz, principal directivo de Liga de Quito sobre Gastón Rodríguez.

Pasaron los días y el futbolista uruguayo habló públicamente y lo hizo en radio Área Deportiva de Ecuador: “Yo nunca di nombres, dije lo que pensaba. Yo sé lo que pasó, las cosas que pasan y cada uno sabe lo que hizo bien y lo que hizo mal”.

El uruguayo había hecho una publicación en Instagram tras la salida de su compañero Hernán Barcos y luego, el directivo ecuatoriano agravió a Rodríguez.

“Yo creo que en ese momento me faltaron el respeto, que me diga pecho frío una persona que nunca di su nombre. Si el equipo gana la primera fecha y el presidente piensa eso de mí, imagínate si perdemos cinco partidos seguidos”, dijo el futbolista de 26 años.

“Yo nunca di nombres ni salí a lanzar piedras a nadie. Me equivoqué pero creo que conmigo se equivocaron y nunca me pidieron perdón, por el respeto que me debo. Nunca le falté el respeto a nadie”, agregó el delantero, agregando que se siente a gusto con Pablo Repetto y sus compañeros: “hemos formado un grupo muy bueno”.

Respecto a su actual momento en el equipo (es suplente), Gastón Rodríguez expresó que “hay jugadores que lo están haciendo bien, nunca me meto en las decisiones del entrenador”.

Por último, el uruguayo defendió a Juan Anangonó, quien está siendo el sustituto de Barcos tras la salida del argentino y cerró diciendo que “hay gente que lo critica mucho a Juan pero no es tan fácil reemplazar a un jugador como Barcos”.