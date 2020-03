Gastón Ramírez: "Empezó como un simple virus y no se tomaron las precauciones"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sampdoria es uno de los equipos a los que más afectó el coronavirus ya que hay seis jugadores del club que dieron positivo y el uruguayo Gastón Ramírez se encuentra en el plantel.

"Es una situación muy complicada e inesperada. Empezó como un simple virus y por ahí no se tomaron las precauciones necesarias. Pensaron que era un virus pasajero y cuando quisieron darse cuenta eran mas de 50 mil de personas afectadas y las decisiones se fueron tomando a la carrera", aseguró el uruguayo en diálogo con el programa "100% Deporte" de Sport 890.

"Yo no he tenido ningún tipo de síntoma y entonces no sé si soy positivo o no, porque no me puedo hacer el estudio. Hay muchos infectados y hay muchísimos que todavía no saben, te puede dar los síntomas o no", agregó.

"Me dijeron que esté tranquilo y hablamos todos los días con el médico del club. Los demás compañeros han tenido un poco de fiebre pero nada grave. Tratar de estar atentos. El club se está portando muy bien", sentenció.

En relación a sus compañeros hizo referencia a que "algunos tuvieron fiebre solo un día, otros un poco más pero no fue nada grave. Solo hay que esperar que pasen estos 15 días y esperar que el nuevo estudio les salga negativo".