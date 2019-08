A Gastón Olveira le sienta bien jugar contra los grandes 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Muchas gracias por los halagos, pero es el equipo”, dijo con humildad Gastón Olveira, el arquero de River Plate que volvió a ser figura como lo había sido el fin de semana pasado frente a Nacional.



“Es la constancia del trabajo, del esfuerzo semana tras semana. No hicimos un Apertura bueno y salimos al Intermedio con mucha humildad y muchas ganas de dejar a River donde merece. Y hoy por hoy, por suerte, estamos sacando a River del fondo de la Anual, que es lo que queremos”, agregó el arquero que realizó grandes tapadas en el primer tiempo, cuando Peñarol tuvo 15 minutos electrizantes. Le negó el gol a Luis Acevedo, a Agustín Canobbio y a Viatri, que se mandó gran pirueta en el área.

Gastón Olveira: manos claves By Silvia Pérez Gastón Olveira: manos claves MIRA TAMBIÉN Gastón Olveira: manos claves

Olveira dijo, sin embargo, que la más difícil para él en el partido fue en el complemento, cuando voló ante un fuerte remate de Agustín Canobbio. “Esta vez... creo que la más difícil fue el remate en el segundo tiempo, una pelota arriba que por suerte me encontró bien parado”.



El arquero destacó al cuerpo técnico encabezado por Jorge Fossati, por la forma en que trabaja en el día a día y porque lo importante para ellos más allá del resultado es la forma en que juega el equipo. De todas formas, reconoció que ayer no siempre salió lo planificado por el entrenador. “Por momentos salió y por momentos no, porque ellos se nos vinieron arriba y eso te limita un poco para hacer lo planificado. Intentamos presionar, pero hoy era muy importante conseguir el resultado más allá de como jugáramos. Ahora tenemos que descansar y pensar en Danubio, que es lo que viene, pero es más fácil hacerlo desde lo más alto de la tabla de la serie”, finalizó el héroe de los darseneros, mientras la marcha del viejo River sonaba cada vez fuerte en el Saroldi.