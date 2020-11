Gastón Olveira citado para el duelo Uruguay-Brasil por Eliminatorias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras los nuevos casos positivos de Covid-19 en la selección uruguaya, donde están involucrados Luis Suárez y Rodrigo Muñoz, el cuerpo técnico de la Celeste tomó la decisión de citar a Gastón Olveira, guardameta de River Plate.

El arquero, que ya fue citado para una doble fecha de amistosos ante Perú en octubre de 2019, regresa a la nómina y próximamente se sumará al plantel en el Complejo Celeste.

El Cuerpo Técnico de @Uruguay convocó al futbolista Gastón Olveira, quien se incorporará al plantel para el partido de mañana ante Brasil. pic.twitter.com/2ZvyPtg1kj — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 16, 2020

Otra convocatoria de último momento, que no se descarta, es la de otro jugador de River Plate: Matías Arezo. El joven delantero de 17 años podría ocupar un lugar en los convocados teniendo en cuenta la baja de Luis Suárez.

De todas maneras, su presencia no está asegurada teniendo en cuenta que en los últimos días trabajó diferenciado con el plantel darsenero y será evaluado en las próximas horas para saber si se puede sumar o no a los futbolistas de la selección uruguaya.

Cabe recordar que Arezo tiene varios pasajes por selecciones juveniles donde vistió la camiseta de la Sub 15, Sub 17 y Sub 23, además actualmente es habitual entre los convocados de la selección Sub 20 que se prepara para el Sudamericano de Colombia en 2021.