Gary Neville odiaba compartir la habitación con David Beckham

Jugaron juntos 11 años y formaron una gran sociedad deportiva dentro de la cancha para beneficio del Manchester United. Sin embargo, Gary Neville admitió que solía odiar el alojamiento conjunto con David Beckham.

Aunque en su diálogo con Sky Sports, Neville admitió que solamente compartió un período de tiempo corto con Beckham, no tenían la misma química fuera del campo de juego.

"Me alojé con David Beckham durante unos seis meses, porque luego cada jugador pasó a tener su propia habitación", añadió Neville Y después narró: "Tuve dos grandes problemas con Becks... Bueno, ¡él tuvo conmigo!".

"Solía ​​acostarme a las 9 de la noche. Y me despertaba a las 5 de la mañana. Él se quedaba despierto hasta las 11 de la noche y quería levantarse a las 8 de la mañana. Así que esencialmente me mantenía despierto de 9 a 11 y luego lo levantaba a las 5 en la mañana, así que simplemente esa convivencia no estaba funcionando en absoluto".

Pero no solo hubo problemas por los patrones de sueño, Neville también divulgó que algunos de sus hábitos no estaban en consonancia con lo que pretendía tener Beckham.

"En segundo lugar, él es la persona más limpia que conozco. Entra en su habitación, enciende velas, coloca fotos: todo tiene que ser absolutamente perfecto, ha sido así desde que tenía 18 años. Yo, simplemente tiro todo por todas partes, así que simplemente no funcionó", comentó Neville.

Además, explicó: "Siempre estoy hablando, siempre discutiendo y él era todo lo contrario a eso. Escuchaba música, quería paz, querría relajarse y es todo el extremo opuesto del espectro de donde yo estaba".