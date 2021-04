Gary Neville y su ataque a los clubes europeos por el "acto criminal" y de "pura codicia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ex defensa del Manchester United e Inglaterra, Gary Neville, reaccionó con furia contra los los creadores de la Superliga Europea, destacó que se trata de una determinación por "pura codicia", dijo sentirse "disgustado" con Manchester United y Liverpool y clamó por duras sanciones para las instituciones separatistas.

En su calidad de analista de Sky Sports, Neville emitió una opinión que generó la gran adhesión de los hinchas del United y Liverpool, que están absolutamente en contra de la determinación de separarse de la Champions League. "Soy un aficionado del Manchester United y lo he sido por 40 años de mi vida, pero estoy disgustado, absolutamente disgustado, con Manchester United y Liverpool, sobre todo. Liverpool con su ‘nunca caminarás solo’, el club de la gente, el club de los hinchas. Manchester United, 100 años, nacido de trabajadores, ¿y ellos están entrando a una Liga sin competir en la que no pueden descender?".

Sin detener su comentario el exfutbolista argumentó: "Es una absoluta desgracia. Honestamente, en este país tenemos que recuperar el poder de los clubes en el TOP de la Liga, y eso incluye mi club. He estado pidiendo por 12 meses que un regulador independiente establezca controles y equilibrios para que esto no suceda. Es pura codicia. Son impostores. ¡Son impostores! Los dueños del Manchester United, los dueños del Liverpool, los dueños del Chelsea, los dueños del Manchester City, no tienen nada que ver con el fútbol de este país. Hay más de 100 años de historia en este país de fanáticos que han vivido y amado a estos clubes, y necesitan protección", indicó.

Con mucha fuerza sobre sus dichos puso también el acento en los castigos. "Hay que restarles todos los puntos, ponerlos en la parte inferior de la liga y quitarles el dinero", dijo Neville sobre los clubes vinculados a la liga separatista.

“En serio, tienes que estampar en esto. Es un acto criminal contra los aficionados al fútbol en este país. Castigarlos. Ellos [los dueños del club] probablemente se esconderán en unas pocas semanas y dirán que no tiene nada que ver, solo estaban hablando de eso. En serio, en medio de una pandemia, una crisis económica y estos muchos están recibiendo llamadas de Zoom sobre separarse y básicamente crear más codicia. Broma".