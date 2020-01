Gary Kagelmacher es el décimo refuerzo de Peñarol y está pronto para jugar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Experiencia y rodaje. Esos son detalles que hacen que la contratación de Gary Kagelmacher llame la atención e incluso pueda ilusionar al hincha de Peñarol de cara a una temporada donde anhela recuperar el cetro del Campeonato Uruguayo y hacer una buena Copa Libertadores.

Eran pequeñas formalidades la que separaban al zaguero de Peñarol teniendo en cuenta que el arreglo entre el jugador y el club ya estaba pronto, aunque el club belga Kortrijk no lo tenía tan claro.

Es que Kagelmacher fue importante durante la temporada actual y aunque respetó el deseo del futbolista de volver a Uruguay y de llegar a un club como Peñarol, estaba aguardando por conseguir un reemplazo antes de dar el “sí” a la partida del defensor nacido en Danubio.

Gary Kagelmacher con la camiseta del Kortrijk. Foto: @GaryKagelmacher.

El mismo apareció en el mediodía uruguayo, porque la web oficial del Gent anunciaba que el zaguero Timothy Dericjk abandonaba el plantel para transformarse en nuevo jugador del Kortrijk.

Esto fue lo que terminó de abrir una puerta que ya estaba entornada y que le permitió a Kagelmacher terminar de hacer las valijas para partir rápidamente desde Bélgica rumbo a Estados Unidos a fin de sumarse directamente a la pretemporada que Peñarol está realizando en Los Ángeles.

El viaje se realizará en el mediodía de hoy y eso permitirá que Kagelmacher en las próximas horas se sume al plantel de Diego Forlán, que ahora contará con cuatro zagueros a la espera de la salida de Enzo Martínez.

Al llegar, el zaguero finalizará de detallar su vínculo con Peñarol y así se transformará en jugador del conjunto aurinegro por las próximas dos temporadas, lo que también significa una buena chance para Kagelmacher, al que solo le quedaban seis meses de contrato en Bélgica.

RITMO. Llega en rodaje y eso es muy importante porque más allá de que habrá una linda competencia por los dos puestos de la zaga, la formación de Formiliano-Kagelmacher parece sacar ventaja.

Es que además de su rendimiento viene con competencia y pronto como para jugar. Es cierto que el próximo 26 de enero cumplirá un mes sin jugar, pero durante la temporada disputó 21 partidos y todos los jugó completos, lo que marca que pasa por un buen momento en lo físico y de hecho el pasado 26 de diciembre anotó un gol.

Gary Kagelmacher durante uno de los encuentros con la camiseta del Kortirjk. Foto: @GaryKagelmacher.

Como si eso fuera poco convirtió dos tantos y dio una asistencia, por lo que contó con una buena temporada en lo personal pese a que el equipo marcha en el puesto 12 de 16 equipos.

Sin contar el del pasado fin de semana, que no lo jugó por estar tramitando su salida del club, solo se perdió dos juegos en la actual temporada y ambos fue por lesión.

De todas maneras, en el equipo belga también fue habitual en la temporada 2018/2019 donde disputó 41 partidos y en todos jugó los 90’, menos en dos, donde en uno jugó 45’ y en el otro 81’.

EXPERIENCIA. Tiene 31 años, pero para algunos puede parecerle más grande porque siendo muy chico se marchó a jugar al fútbol europeo. Con solo 19 años llegó a un grande del fútbol mundial como el Real Madrid.

Como suele ocurrir con los jóvenes, pasó desde Danubio al Castilla, donde jugó un total de 86 partidos y hasta tuvo la posibilidad de debutar en la primera jugando un solo encuentro frente a Osasuna. Lo hizo como titular y disputó 58 minutos. Luego de salir del conjunto merengue su carrera continuó en Bélgica, porque fue cedido al Beerschot, donde disputó 46 partidos.

Gary Kagelmacher en el único partido que jugó con el Real Madrid, frente a Osasuna. Foto: Real Madrid

Sus buenos rendimientos le permitieron llegar a un club grande Francia como el Mónaco, donde se ganó su lugar y llegó a disputar 51 partidos, pero luego se marchó cedido al Valenciennes.

Su carrera continuó en Alemania, donde también dejó una marca importante jugando en el 1860 Munich, para el cual disputó 58 encuentros. Se marchó a Israel para defender los colores del Maccabi Haifa durante 38 encuentros antes de llegar al Kortrijk, club que lo hizo volver al fútbol de Bélgica tras varios años y al que defendió en 79 partidos.

Ahora le tocará escribir una nueva página en su carrera y la misma tendrá los colores amarillo y negro de Peñarol, donde Diego Forlán lo pidió y lo terminó consiguiendo.

Las negociaciones no fueron sencillas, pero terminaron llegando a buen puerto, lo que fue bueno tanto para el jugador como para el equipo, porque Peñarol suma así a su décima alta, la segunda en la zaga, y a un futbolista que llega pronto para ponerse la camiseta, saltar al campo y jugar.

SELECCIÓN Jugó el Mundial Sub 20 con los cracks

Pese a que no terminó llegando a la selección mayor, Gary Kagelmacher tuvo pasado en las selecciones juveniles de Uruguay y de hecho formó parte de la Sub 17 y también de la Sub 20.

Siendo menor de 17 años disputó tres encuentros vestido de celeste, mientras que en una categoría más grande se destacó participando del Sudamericano Sub 20 de 2007 y luego del Mundial que se disputó en Canadá, donde jugó con Edinson Cavani y Luis Suárez.

En esa competencia, Kagelmacher tuvo participación en los cuatro partidos que disputó la selección y no faltó ni un solo minuto en los encuentros frente a España, Jordania y Zambia en la fase de grupos y frente a Estados Unidos por los octavos de final, fase en la que la selección dirigida por Gustavo Ferrín quedó eliminada tras caer 2-1 en el alargue.



Kagelmacher y Cavani durante el Sudamericano Sub 20 previo a Canadá. Foto: Archivo El País.