Gargano y su regreso: "No voy a cuidarme nada, voy a dar la vida"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Walter Gargano está esperando pacientemente que Diego Forlán y el cuerpo médico de Peñarol definan la fecha en la que se dará su retorno a las canchas, pero ya dejó en claro que va a dar "la vida como siempre". El mediocampista fue bien claro: "No voy a cuidarme nada, no voy a estar pensando de si me vuelvo a lesionar. Nunca fue mi idea cuidarme, siempre me brindo al máximo y así va a seguir siendo. Quiero seguir demostrando".

Al describir el momento en el que se encuentra, tras superar una lesión de rotura de los ligamentos cruzados, el "Mota" dijo: "Estoy muy bien, recuperándome de a poco, ya haciendo las actividades normales con el equipo y esperando la oportunidad".

En su diálogo con el programa Punto Penal (Canal 10), Gargano subrayó que el día de su regreso al campo será definido por "el cuerpo técnico". En ese sentido explicó: "Como siempre coordinando con el cuerpo médico, porque ellos tienen gran responsabilidad. Todo a su tiempo, voy a volver, pero esto lo decidimos en conjunto con el cuerpo técnico y el cuerpo médico porque la evolución ha sido muy buena. Ahora precisó tener actividad, fútbol interno, partidos amistosos".

Facundo Torres, el joven maravilla que ya empieza a disfrutar Diego Forlán en Peñarol By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Facundo Torres, el joven maravilla que ya empieza a disfrutar Diego Forlán en Peñarol

Las ganas de jugar le sobran. "Si es por mí me veo hoy (adentro de la cancha), pero hay que analizar, prefiero estar cuando el entrenador decida que tengo que estar. Como le dije a Diego (Forlán), con la amistad y el respeto que le tengo, cuando él crea que sea conveniente y me vea en condiciones de disputar un partido voy a estar disponible".

Con todo dio señales interesantes de su avance. "Estamos buscando hacer fútbol interno, competir, buscar el roce con el compañero, hace diez días que lo vengo haciendo. Experimentando la sensación de tirarse al piso, cortar una jugada, tirar un pase largo. Así que, cuando Diego vea la posibilidad de darme minutos, lo va a decidir".

Para Gargano no hay otra forma de vivir el fútbol y no habrá ningún cuidado especial. "Acá estoy y voy a dar la vida como siempre, no voy a cuidarme nada, no voy a estar pensando de si me vuelvo a lesionar. Nunca fue en mi idea cuidarme, siempre me brindo al máximo y así va a seguir siendo. Quiero seguir demostrando".

Ese momento será único. "Cuando uno regresa después de una lesión está la emoción de volver a entrenar, así que cuando regresas a la cancha, al entrenamiento, patear, agarrar la pelota, es indescriptible la sensación que se tiene y mucho más cuando sabés que tenés que prepararte para volver a jugar".