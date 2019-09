Gargano: “Los referentes hablamos mucho con el cuerpo técnico y con los más chicos”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“A veces hay partidos que se complican y se ponen difíciles. El del otro día con Defensor Sporting fue uno de esos porque no veníamos con buenos resultados. Perder un clásico anímicamente te bajonea y eso se trabajó en las dos semanas que tuvimos para entrenar. Se habló mucho, se supo trabajar y corregir errores que veníamos cometiendo pero lo anímico es clave”, dijo el “Mota” Walter Gargano.

En declaraciones al programa “100% Deporte” (Sport 890), el volante de Peñarol hizo un análisis de lo que para él fue el clásico y remarcó que “creo que hasta el primer gol de ellos, veníamos haciendo bien las cosas, pero el estado anímico era otro y nos pasó en muchos partidos que nos hacían un gol y como que dejábamos de jugar. Después Nacional hizo un gol de otro partido y eso en lo anímico influyó demasiado. No supimos responder a esa situación y no estábamos bien”.

Respecto al momento que pasó el plantel aurinegro con la racha de cinco partidos sin triunfos, Gargano remarcó que “fue un tema de actitud porque Peñarol es un equipo que está muy bien armado y el grupo es impresionante por eso digo que son momentos anímicos y períodos que se atraviesan porque el equipo viene proponiendo y haciendo cosas que en otros tiempos no hacía, lo que pasa que hay varios rivales que ya saben cómo jugamos, nos estudian y a veces nos complican. Pero insisto en que hay momentos anímicos en los que no supimos responder y eso es de lo que más estamos trabajando para superarlo”.

Consultado acerca de su nivel actual, el volante carbonero de 35 años dijo que “estoy donde está Peñarol, a nivel de Peñarol. No estamos jugando de la mejor manera y el equipo se viene reponiendo. Son cosas que vienen siendo trabajadas y estudiadas como la manera en la que jugamos, cómo me muevo en la cancha y cómo lo hace el equipo, por eso hay que tener variantes. Acá se habló mucho y opinó gente acerca de cómo trabajamos, pero los que estamos en el día a día somos los jugadores y el cuerpo técnico. Los resultados son los que te mueven y si no ganás, te empatan o perdés, se complica y en ese caso hay que respetar todas las opiniones”.

“Yo creo que fue un momento anímico bajo del equipo y son situaciones que se dan. Los resultados hablan por sí solos. Se respetan todas las opiniones de dirigentes, hinchas y fanáticos. Pero a veces capaz que menos es más y lo hablamos mucho en el plantel de que capaz estamos sobrepasados de trabajo y hay un estrés que se genera. Esto lo sacamos entre todos porque somos Peñarol y Peñarol es el pueblo”, expresó el “Mota”.