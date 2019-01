Gargano: "A lo mejor me dejan ir a mí o al 'Cebolla' por un tema económico"

A Walter Gargano no le están gustando las decisiones que se están tomando en Peñarol con relación a las bajas que sufre el equipo campeón del Uruguayo. "La prioridad era mantener al plantel y desde mi punto de vista se debilita el equipo con la salida de Maxi Rodríguez y lo mismo ocurrirá si no renueva Lucas (Viatri). A lo mejor me dejan salir a mí también", remarcó el "Mota" tras el partido solidario disputado en Salto.

En diálogo con 100% Deporte (890 Sport), Gargano fue contundente: "Son noticias duras, porque las bajas son importantísimas para el equipo. Es una pena que no se mantenga el plantel y a los compañeros. Lo de Maxi quizás es más entendible, pero lo de Lucas (Viatri) cuesta. Ellos dos son fundamentales dentro del plantel y ahora tendré que ver qué hacen con mi caso, porque capaz que me quieren dejar salir".

Gargano remató su análisis de lo que está ocurriendo en este ciclo del mercado de pases con una frase contundente: "A lo mejor me dejan ir a mí o al 'Cebolla' (Cristian Rodríguez) por un tema económico. Capaz que hoy le estamos haciendo mal al club".