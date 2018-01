El “Mota” Gargano no conoce la derrota desde que llegó al club

Tal vez no luzca tanto como sus compañeros, porque hace el trabajo sucio, pero el rol que cumple dentro del equipo es vital. Marca, ordena el equipo y tapa todos los huecos. Con apenas un semestre en la institución, Walter Gargano se transformó rápidamente en uno de los futbolistas favoritos de la parcialidad aurinegra. Su entrega y sacrificio justifican gran parte de esa adhesión con el público, pero mucho más refuerza ese sentimiento el alto rendimiento que el jugador mostró en partidos clave.



Lo cierto es que desde su llegada al club, el “Mota” disputó 17 partidos de carácter oficial y aún no conoció la derrota. Ganó 16, incluidos dos clásicos, y tan solo empató uno.



Participó en los triunfos ante El Tanque Sisley (0-4), Liverpool (2-1), Boston River (1-0), Wanderers (2-0), Nacional (2-0 y 3-1), Fénix (3-0), Rampla Juniors (4-1), Defensor Sporting (3-1 y 1-0), Sud América (3-2), Juventud de Las Piedras (1-0), Danubio (2-0), Plaza Colonia (3-0), Cerro (4-0) y Racing (4-0). Solo empató un partido, aunque curiosamente fue uno que se festejó como un triunfo: el del empate sin goles ante Defensor en la final del Uruguayo que luego le daría el título al aurinegro en definición de penales.



Desde el arribo del volante desde México, el mirasol solo perdió un encuentro a nivel oficial. Curiosamente fue el único partido que Gargano no pudo jugar en Peñarol, ya que se encontraba suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. River Plate ganó 2-1 en el Saroldi, cortó la racha triunfal que traía el mirasol y pospuso la consagración en el Torneo Clausura.



Pasando en limpio: contando el Clausura, las finales del Uruguayo y la Supercopa, el “Mota” jugó 17 partidos completando un total de 1.509 minutos. Siempre arrancó como titular y solo en cinco ocasiones fue sustituido. Con él dentro del campo de juego, el equipo cosechó 49 puntos de 51 posibles.



Gargano es un pilar en este Peñarol. Desde que desembarcó en Los Aromos, ya levantó tres copas y aún no conoce la derrota.