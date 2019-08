Gargano es el hombre clave de Peñarol de cara al clásico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 25 de julio de 2017, Walter Gargano realizó su primer entrenamiento con los colores de Peñarol. Fue en el Centro de Alto Rendimiento y horas antes de realizar su presentación de manera oficial en el Palacio Peñarol.

Quienes presenciaron ese movimiento aseguraron que pese a estar mucho tiempo sin jugar, estaba en plenitud física, aunque en México solo entrenaba.

Su gran nivel y su experiencia, que lo llevaron a jugar en clubes como el Napoli o el Inter de Milán, lo ponía en un escalón por encima de la media en el fútbol uruguayo y con la camiseta de Peñarol demostró que su rendimiento con 33 años era muy similar al que lo había destacado años anteriores tanto en clubes, como en selecciones.

La prueba más clara de eso es que estuvo 39 partidos sin perder un juego en el Campeonato Uruguayo. De hecho, el pasado fin de semana ante River Plate sufrió su primera derrota desde que debutó en 2017 con la camiseta aurinegra en el torneo local.

El hecho de contar con un jugador como Gargano le permite a Peñarol una salida prolija desde el fondo y más todavía teniendo en cuenta que Peñarol apostó hace mucho tiempo que la mayoría de los saques de arco sean por abajo y con Dawson jugando con los zagueros. El “Mota” siempre se presenta como una opción de pase y además es de las mejores por su buen pie, que le ha permitido incluso dar asistencias para que sus compañeros anoten.

Recuperar y jugar. Esas parecen ser las tareas que más le piden al “Mota” y que mejor le salen al mediocampista, las que lo transformaron en una de las piezas clave para el entrenador y de esos futbolistas que el hincha de Peñarol siempre quiere ver, sobre todo por lo que transmite en cancha. Justamente, Gargano reconoció ayer ante los medios que la fragilidad anímica es uno de los temas que preocupa. “Nos hacen un gol y es como si nos hubiesen tirado una piedra arriba. Hay que afrontarlo de manera diferente. Los partidos se suiguen jugando. El otro día (frente a River Plate) nos quedaba el segundo tiempo y no lo supimos aprovechar”, indicó.

Se recuperó de una grave lesión de ligamentos cruzados y volvió con un nivel muy similar al que antes había demostrado. Es cierto que las lesiones lo han dejado afuera de algunos partidos, pero es un jugador distinto y eso es lo que lo transforma en uno de los puntos fuertes de cara al clásico de este domingo.

“Los clásicos siempre son diferentes, vengas ganando o perdiendo, y en la semana ya se sienten de manera diferente. Teniendo jugadores importantes dentro del plantel es mucho mejor”, aseguró el “Mota”.

EL SOCIO. Pero no solo la presencia de Gargano es importante en Peñarol de cara al clásico, porque la de Guzmán Pereira a su lado y formando el doble cinco, hace que los aurinegros ganen todavía más experiencia y marca en el mediocampo.

Uno, cuando falta el “Cebolla”, es el capitán y el otro es de esos capitanes que no usan cinta. Hablan y ordenan dentro del campo, por lo que no solo son importantes en lo deportivo. Pero distintas circunstancias llevaron a que ambos jugadores no compartan muchos encuentro de los últimos que disputó Peñarol, lo que perfectamente puede ser una de las respuestas a la racha negativa que hoy los aurinegros atraviesan.

Los números lo demuestran y es que acumulan 34 partidos compartiendo mediocampo y ninguno fue derrota en el Campeonato Uruguayo. La única caída sufrida fue en el partido de ida ante Fluminense por Copa Sudamericana.

De los 34 partidos, 25 terminaron con victoria para Peñarol, mientras que los ocho restantes culminaron con un empate.

Los puntos fuertes del aurinegro:

Kevin Dawson: La seguridad del arquero mirasol es uno de los puntos fuertes del equipo aurinegro. Sus atajadas lo han llevado a ganar muchas unidades tanto en torneos anteriores como en el actual. Eso lo destaca y lo transforma en una de las figuras.

Giovanni González: Mejor en ataque que en defensa. Así suele ser Giovanni González en cada encuentro con la camiseta de Peñarol. Su rendimiento llevó a que algunos equipos pusieran los ojos en él y que fuera a la Copa América. Debe cuidar la defensa.

F. Formiliano: Ganador de dos áreas. Fabricio Formiliano se destaca tanto en la propia como en la ajena con despejes y goles importantes para Peñarol. Su altura y su potencia lo transforman en otro de los puntos interesantes de cara al clásico.

Guzmán Pereira: Pese a que jugó pocos minutos ante Juventud, el volante volverá luego de una lesión. Estando en un buen estado físico es clave en el mediocampo y muy importante tanto en la marca como en la salida desde el fondo con la pelota dominada.

Lucas Viatri: Es sabido que el delantero aporta mucho más en juego que en goles y eso también lo hace ser importante. Viatri suele salir afuera del área para asistir a sus compañeros, aunque cuando le dan chance dentro del área es letal en el arco rival.

Cristian Rodríguez: Es muy difícil que Cristian Rodríguez sea titular el domingo, pero no está descartado que pueda ir al banco de suplentes. Teniendo esto en cuenta es que el “Cebolla” es otro de los puntos claves, pero viniendo desde el banco.