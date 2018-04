El 21 de marzo Peñarol recibió la peor noticia cuando Walter Gargano se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en una de las últimas jugadas ante Cerro.



"En el momento sentí que se me trababa la rodilla, no sentí ningún ‘clic’ como dicen todos. Le dije al doctor que me parecía que me rompí. Así fue. Sabía que era algo importante porque nunca me había pasado algo grave en la rodilla. Me molestó porque fue en una jugada solo. Nunca estuve tanto tiempo sin actividad", señaló el "Mota" en Telemundo (Canal 12).



Sobre su ausencia en el equipo, dijo: "Sé lo que pueden dar los muchachos, confío mucho en ellos y en el cuerpo técnico. Esta seguidilla de partidos influye mucho. Jugar tantos partidos seguidos la cabeza trabaja de otra manera, los viajes son otros…".



El volante tendrá para seis meses de recuperación. Se perderá lo que queda del Apertura, el Intermedio, la fase de grupos de la Libertadores y los octavos de final, si es que Peñarol avanza de ronda. Dependiendo de su evolución, recién podría estar para los cuartos de final del certamen continental.



"Son cosas que pasan. Son momentos de uno que tiene que salir y reforzarse", finalizó.