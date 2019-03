Gargano, Corujo y Guzmán Pereira están prontos para el fin de semana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La sanidad de Peñarol empieza a vaciarse de a poco, al punto que Walter Gargano, Guzmán Pereira y Mathías Corujo están prontos para volver a jugar este fin de semana ante Racing.

En declaraciones al programa 100% Deporte de Sport 890, el jefe de la sanidad aurinegra, Edgardo Rienzi, dijo que "en sanidad quedó solo Gabriel Fernández", quien tiene "un esguince del ligamento lateral externo del tobillo, lo tenía muy inflamado ayer y estaba con molestias, así que no va a llegar para este fin de semana".



Sobre los mediocampistas, destacó que "Guzmán está trabajando normal con el grupo y queda a consideración del cuerpo técnico su inclusión o no" y que "Gargano se encuentra en la misma situación" luego de que ayer fuera "liberado" de la sanidad y pasara a entrenar con el grupo.



Finalmente, el lateral, que el 5 de mayo de 2018 salió lesionado en el partido entre Atlético Tucumán y Peñarol por Copa Libertadores con rotura de ligamento cruzado y lateral externo, "ya no está pasando por sanidad, está de alta desde hace unos días" y ahora se está "poniendo a punto físicamente pero trabajando normal, haciendo todo lo que hace el equipo".